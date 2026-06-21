PNL nu susține guvernul Veștea. Bolojan: „Parlamentarii noștri să părăsească sala de plen în timpul votului”

Prima ședință a noii conduceri a PNL a avut loc duminică, imediat după Congresul Extraordinar al partidului. Astfel, Biroul Politic , când a fost decis ce vor face deputații și senatorii liberali la votul din Parlament pentru guvernul Veștea.

Ilie Bolojan: „Consider că, în urma deciziei Congresului Extraordinar al PNL de a nu susține un guvern în care nu se regăsește PNL, acest guvern care încearcă să treacă nu are o majoritate transprentă și asumată, așa cum rezultă din aritmetica parlamentară. În această situație, PNL nu va susține o astfel de soluție, iar recomandarea față de grupurile noastre parlamentare este să părăsească sala în timpul votului”.

Guvern minoritar, cu acord politic

În ceea ce privește „soluțiile de deblocare”, Bolojan a propus două variante de guvern minoritar.

„Nemaiputând funcționa pe o majoritate parlamentară transparentă, pentru că ne-am pierdut încrederea în PSD, formula pe care o vedem fezabilă, în condițiile în care PSD nu și-a asumat răspunderea formării guvernului, este o formulă de guvern minoritar”, a afirmat Bolojan.

Potrivit acestuia, un asemenea guvern ar putea funcționa doar printr-un acord politic național, care să oblige partidele semnatare să respecte priorități convenite, indiferent de componența Executivului.

Ilie Bolojan: „Pentru a putea funcționa acest tip de guvern, este nevoie de un acord politic de tip național, în care, în următoarele șase luni, partidele semnatare să se angajeze, indiferent cine va fi în guvern, la câteva condiții de bază care țin de prioritățile noastre și de situația economică și bugetară.

Un prim angajament ar fi ca orice guvern să își asume răspunderea în Parlament, cel mai târziu până la jumătatea lunii iulie, pentru toate proiectele care înseamnă reforme din PNRR și care nu au fost aprobate până în momentul de față. Fiecare dintre aceste reforme înseamnă sume de peste 700 de milioane de euro și, în total, câteva miliarde de euro pe care România nu își poate permite să le piardă. Depășirea angajamentelor bugetare ar putea costa România fonduri europene importante.

Al doilea element de bază este păstrarea echilibrelor bugetare. Angajamentele PNRR presupune păstrarea deficitului și limitarea, plafonarea cheltuielilor de personal în sectorul public ca pondere în PIB. Orice depășire a acestor angajamente înseamnă că pierdem bani europeni de peste un miliard de euro”.

Bolojan a indicat și două variante politice pentru formarea viitorului Executiv. Prima ar fi o formulă de centru-dreapta, formată din PNL, USR și UDMR, despre care a spus că există „o deschidere” în discuțiile dintre liderii partidelor.

În cazul în care președintele Nicușor Dan ar opta pentru un guvern de centru-stânga, Bolojan a spus că partidele de centru-dreapta s-ar putea angaja să voteze învestirea și să nu inițieze sau susțină o moțiune de cenzură până la finalul anului, atât timp cât sunt respectați termenii acordului politic.

Dacă președintele ar opta pentru un guvern de centru dreapta, atunci PSD ar trebui să voteze învestirea.

„Ar exista un guvern cu asumare transparentă, o susținere explicită a unor grupuri parlamentare, care ar evita tensiunile politice pe care le avem în momentul de față. Cu siguranță, un guvern format în actualele condiții nu poate fi un guvern care să aibă viitor în România”,a opinat Ilie Bolojan.