PNL nu susține un guvern condus de Veștea. Bolojan pregătește excluderi din partid și îi cere lui Nicușor Dan să reia consultările

BPN al PNL a decis luni seară, cu 41 de voturi „pentru”, 13 împotrivă și 2 abțineri să nu susțină un guvern condus de Adrian Veștea, desemnat premier de președintele Nicușor Dan fără consultarea partidului și cu încălcarea statutului acestuia.

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat la finalul ședinței BPN:

„Parlamentarii PNL au fost mandatați ca, la viitoarea ședință în care s-ar putea exprima votul de instalare, în Parlamentul României, a Guvernului, să procedeze după formula: prezent, nu votez. Iar parlamentarii sau cei care ar putea fi propuși din cadrul membrilor PNL într-un astfel de guvern, fără susținerea PNL, își vor pierde calitatea de membri ai PNL”.

Bolojan îi cere președintelui Nicușor Dan să reia consultările cu partidele pentru desemnarea unui nou premier. Totodată, liderul PNL i-a transmis lui Veștea să își depună mandatul de candidat la funcția e premier până marți la ora 10:00. În caz contrar, acesta va fi exclus din PNL, în cadrul unui congres extraordinar ce va fi convocat rapid.

„Având în vedere că noaptea este un sfetnic bun, PNL i-a solicitat domnului Veștea depunerea mandatului până mâine dimineață la ora 10:00, având în vedere faptul că nu are sprijinul partidului din care provine”,a spus Ilie Bolojan.

Veștea a anunțat deja că nu va renunța la candidatura de premier. „Vreau să fie foarte clar: nu îmi depun mandatul de premier desemnat. Am acceptat această responsabilitate cu bună-credință și voi merge mai departe cu mandatul încredințat, pentru că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional”, a scris Adrian Veștea pe Facebook.

Cei din tabăra lui Bolojan au cerut menținerea liniei stabilite anterior: fără guvernare alături de PSD.

Câțiva dintre cei mai vocali lideri ai PNL dintre cei 15 care au pledat pentru intrarea la guvernare cu Adrian Veștea premier sunt Nicoleta Pauliuc, Cătălin Predoiu, Alina Gorghiu și Hubert Thuma.

Nicoleta Pauliuc: „Astăzi, a devenit extrem de periculos să ai o opinie diferită de cea a conducerii PNL”.

Alina Gorghiu: „Am făcut o consultare cu primarii. La mine, 27 au zis: vrem guvern cu premier liberal. Cât a fost domnul Veștea la Dezvoltare, ne-a ajutat. O să avem un premier liberal. Doi primari au spus că vor să mergem în opoziție. Ce să fac, să nu țin cont de mandatul primarilor din Argeș?”.

Cătălin Predoiu: „Investitorii locali sau străini au oprit planurile de investiții pentru că vor să vadă cât mai rapid un guvern și un program de guvernare aprobate de Parlament. Avem nevoie de fluxuri de capital care să intre în țară, nu să iasă. Nu se poate continua cu situația de interimat fără să riscăm o recesiune economică severă. (…) Sper să nu fie ultimul meu discurs ca membru PNL”.

Cine sunt cei 15 liberali pro-PSD

Iată lista celor 15 liberali care au votat „împotrivă” la rezoluția „fără guvern cu PSD” și s-au poziționat pro-Veștea ori s-au abținut în ședința internă BPN al PNL:

1. Adrian Veștea (Brașov)

2. Alina Gorghiu (Argeș)

3. Hubert Thuma (Ilfov)

4. Cătălin Predoiu (Prahova)

5. Alexandru Popa (Brăila)

6. Toma Petcu (Giurgiu)

7. Nicoleta Pauliuc (Ilfov)

8. Valeriu Iftime (Botoșani)

9. George Scarlat (Galați)

10. Ion Iordache (Gorj)

11. Monica Anisie (Sector 2)

12. Andrei Baciu (Sector 3)

13. Ionuț Stroe (Sector 4)

14. Dan Meran (Sector 5)

15. Marcel Vela (Caraș).