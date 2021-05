PNRR, la secret. Cîțu: „Nu e varianta finală; CE îl evaluează 2 luni şi vedem după aceea”

Premierul Florin Cîţu ține în continuare la secret proiectul modificat al Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

El a precizat că documentul va fi transmis Comisiei Europene, pe 2 iunie, iar timp de două luni, acesta va fi evaluat. Abia în august vom avea varianta finală.

„Pe 2 (iunie – n.r.), înţeleg, ministrul Ghinea va prezenta varianta finală, varianta finală pe care o trimitem noi. Bineînţeles că va fi evaluată de Comisia Europeană şi vom vedea după aceea”, a declarat Florin Cîţu, duminică, înainte de Consiliul Politic al PNL.

Întrebat dacă este normal ca opinia publică să afle conţinutul PNRR după ce acesta va fi transmis la Bruxelles, premierul a spus că documentul a fost prezentat deja în comisiile de specialitate din Parlament.

„Specialiştii PSD au fost la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi au văzut proiectul care va merge. Va fi prezentat, varianta pe care o trimitem, repet, nu este varianta finală, urmează în continuare două luni de zile în care va fi evaluat de Comisia Europeană“, a precizat Cîţu.

La finalul Consiliului Naţional al PNL, el a susținut că banii din PNRR care vor fi alocaţi autorităţilor locale se duc pe proiecte, nu pe criterii politice.

El a răspuns, astfel, întrebării despre faptul că în discursul său a transmis un mesaj către aleşii locali legat de fondurile pe care aceştia le-ar putea primi.

Anterior, Cîțu fusese criticat de opoziţie pentru că s-ar folosi astfel de funcţia publică în lupta internă de partid pentru a da bani aleşilor PNL.

Opoziţia nu are niciun argument. Discuţiile pe care le-am avut cu opoziţia, în premieră, eu nu am văzut PSD, vreodată, să ne arate vreun proiect făcut înainte de a-l publica. Am discutat despre PNRR, proiectele de acolo sau banii din PNRR se duc către toate autorităţile locale, se duc pe proiecte, nu se duc pe criterii politice, sunt pe proiecte”, a declarat Florin Cîţu.