Predoiu îl fentează pe Bolojan imediat după căderea Guvernului prin moțiunea PSD-AUR: „Cea mai bună decizie pentru PNL e să continue guvernarea”

Prim-vicepreședintele PNL, Cătălin Predoiu, vicepremier demis și ministru demis al Internelor, s-a grăbit să anunțe, imediat după căderea Guvernului Bolojan prin moțiunea de cenzură depusă de PSD împreună cu AUR, că partidul său trebuie să continue guvernarea alături de PSD.

„Cea mai bună decizie pentru PNL este să continuăm guvernarea”, a declarat Predoiu, adăugând că „PNL are o valoare strategică”.

Întrebat dacă ar accepta funcția de premier, Predoiu a răspuns: „O nominalizare politică primește răspuns de la partidul politic”.

Pe de altă parte, întrebat dacă Ilie Bolojan va fi demis de la șefia partidului, el a răspuns: „Nicio clipă nu s-a pus această problemă; președinții PNL se aleg la congres, nu între congrese”.

Iată declarația completă referitoare la rămânerea PNL la guvernare alături de PSD:

„Această coaliție avea misiunea să garanteze drumul euro-atlantic al României, să facă corecțiile necesare și să asigure o proiecție de dezvoltare. Din păcate, pe parcurs s-a pierdut această moțiune și nu trebuia să ajungem în acest punct. Trebuia să se continue discuțiile, negocierile, până când vorba lui Stolojan se cădea sub masă. PNL e un partid cu un ADN pro-european, care a dat soluții pentru țară. În acest moment, PNL nu merita această moțiune, nu merita prim-ministrul Bolojan această moțiune. E foarte multă emoție în partid, vom avea ședințe.

PNL trebuie să aleagă în a se grăbi cu o decizie pripită și a fugi de responsabilitatea guvernării și a cântări și a-și asuma responsabilitatea guvernării. Eu personal am pronunțat această opinie – că trebuie să cântărim. Cea mai bună decizie pentru PNL e să continue guvernarea, să lase opțiunile deschise și să vadă ce se întâmplă în perioada următoare”.