Premierul Bolojan dă un nou termen pentru reforma administrației: „Un an de tranziție; să ai timp să o faci” – după 6 luni de amânări, concesii și miliarde din Fondul de rezervă date baronilor locali

Premierul Ilie Bolojan a ieșit la început de an cu o nouă promisiune privind reforma administrației locale și centrale, după 6 luni de amânări.

El a declarat, sâmbătă seara, la Digi 24, că această reformă – jalon în PNRR, cu termen depășit de 2 ani – va fi aprobată în a doua jumătate a lunii ianuarie și „se va aplica etapizat, până la sgârșitul anului”, inclusiv cu reducerea de angajați. Adică până la rotativa cu PSD șa șefia Guvernului.

„Reforma în administrație este o necesitate. Dacă nu se reduc cheltuielile, banii suplimentari se vor duce în gaura neagră a administrațiilor neperformante. Reforma ar urma să se facă în ianuarie, în a doua jumătate, iar bugetul ar trebui să-l pregătim începând de săptămâna viitoare și în luna februarie să-l adoptăm”, a declarat Ilie Bolojan.

Economia din reforma administrației ar urma să fie de 10% la cheltuieli, potrivit premierului.

Bolojan și-a uitat promisiunile făcute la votul de învestire a Guvernului:

Întrebat de moderator dacă „este de acord și PSD să fie redus numărul de angajați”, Bolojan a spus: „Această decizie a fost luaă în coaliție și există un an de tranziție – anul acesta -, gândit în așa fel încât sau să îți faci reducerea de personal imediat, sau să ai timp până la finalul anului să o faci, dar trebuie să-ți reduci cheltuielile cu echivalentul respectiv – poate unii se pensionează, de exemplu, poate ai un personal care are sporuri la limita maximă și vrei să le reduci”.

Premierul a explicat din nou, așa cum o face din iulie 2025, că „reducerea de cheltuieli în administrație este necesară pentru că, conform simulărilor pe care le-am făcut, avem situații foarte diferite, în care, la același nr. de locuitori într-o comună, avem primării care, după ce s-ar face această reducere de personal conform unei grile care este stabilită la nivel național, au personal mai mic decât noul nivel – deci oamenii ăia au avut grijă de fonduri, nu au angajat în exces, dar avem primării cu același nr de locuitori și cu personal care depășește noua valoare și acolo unde au surplus de persoane este clar că lucrurile nu sunt în regulă și nu e normal acest lucru, ca banii care îi încasăm de la cetățeni sau care îi transferăm de la bugetul statului și pentru care plătim dobânzi foarte serioase, v-am spus, în loc să se ducă către investiții, se duc către personal care nu ăși justifică activitatea”.

Dublarea impozitelor pe locuințe și mașini

Despre dublarea cuantumului impozitelor locale pe locuințe și mașini, premierul a spus: „Taxele cresc pentru a finanța investiții locale și servicii publice; randamentul administrației trebuie să se îmbunătățească prin reformă, reducerea cheltuielilor și a personalului, astfel încât banii să fie folosiți eficient”.

El a precizat că Guvernul nu va mai putea să transfere primăriilor și consiliilor județene sumele uriașe, de ordinul miliardelor de lei, pe care le-a dat în toamnă, pentru investițiile începute, dar și pentru salariile și sporurile angajaților.

„Neputând să transferăm sumele la valoarea pe care am transferat-o până acum, pentru a continua aceste investiții, ele vor fi finanțate din această plată suplimentară (impozite pe locuințe și mașini – .r.), care înseamnă condiții mai bune pentru oameni. Aceasta este realitatea”.

Bolojan nu a exclus, însă, posibilitatea ca Guvernul să nu le mai dea bani baronilor local, deși a dublat sau în unele cazuri chiar triplat cuantumul impozitelor locale pentru locuințe și mașini.

Anul 2025 s-a încheiat fără ca premierul Ilie Bolojan să își angajeze răspunderea pe reducerile de cheltuieli mult anunțate, încă din vară, la primării și consilii județene, între care concedierea a 13.000 de bugetari.

În schimb, Camera Deputaților și-a aprobat prijn vot majorarea sporurilor:

Amintim, totodată, că la propunerea primarului Emil Boc, Consiliul local din Cluj-Napoca a aprobat pe 31 iulie 2025, a doua zi după ce Guvernul Bolojan a plafonat la 300 de lei/lună sporul pentru condiții vătămătoare acordat bugetarilor, extinderea acestuia la toți cei 960 de angajaţi ai Primăriei Cluj-Napoca.

Valoare totală a acestui spor „special” este de peste 700.000 euro anual la Cluj-Napoca – bani pe care îi încasează angajații primăriri din txele și impozitele locale ale clujenilor, dublate în acest an.

Nici eliminarea cumulului pensie-salariu la bugetari nu s-a produs, deși proiectul există dijn noiembrie la Ministerul Muncii.