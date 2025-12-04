Premierul Bolojan, întâlnire tête-à-tête la Viena cu cancelarul Austriei, pe tema Neptun Deep – OMV Petrom

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi la Viena, după întrevederea tête-à-tête cu cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker, că „sectorul energetic reprezintă un domeniu esențial al colaborării noastre economice cu un rol important al companiilor austriece”.

„Am discutat cu domnul cancelar despre cum putem îmbunătăți interconectările în regiunea noastră, pentru o piață europeană funcțională a energiei și a găsi soluții pentru a reduce prețurile ridicate cu care ne confruntăm, pentru ca această piață să funcționeze mai bine”, a adăugat el, la conferința comună a celor doi oficiali.

Cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker, a amintit de Neptun Deep și OMV Petrom: „Un element important este existența proiectului Neptun Deep, la care participă compania OMV Petrom în mod covârșitor și astfel aduce o contribuție pentru alimentarea cu energie și securitatea energetică. România și Austria doresc o pace între țări, bazată pe dreptul popoarelor. Dorința noastră este ca atât Ucraina cât și Uniunea Europeană să fie la masa tratativelor”.

Austria sprijină aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și România este un partener pe care Austria se poate bizui, a dat asigurări cancelarul.

Premierul Bolojan a punctat că Austria este unul dintre principalii investitori străini în România, iar firmele cu capital austriac din țara noastră asigură circa 100.000 de locuri de muncă.

Totodată, el a subliniat că volumul schimburilor comerciale bilaterale s-a ridicat, anul trecut, la aproximativ 6 miliarde de euro.