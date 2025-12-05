Premierul Bolojan, întrebat dacă o demite pe ministra Mediului: „Nu e timp să schimbăm caii în mijlocul apei”

Premierul Ilie Bolojan nu o demite pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, pentru criza apei din 1 localități din Prahova și Dâmbovița.

„Nu e timp să schimbăm caii în mijlocul apei. Astăzi trebuie să rezolvăm problemele, pentru ca alimentarea cu apă să revină în condiții cât de cât normale și după aceea, într-adevăr, trebuie să luăm măsuri în așa fel încât să simplificăm lucrurile și să facem o regulă cât se poate de clară. Și în mod evident cei care au această responsabilitate trebuie să răspundă pentru prejudiciile create, pentru că nu sunt doar prejudicii financiare. Gândiți-vă ce prejudicii au avut oamenii”, a declarat premierul vineri, la finalul ședinței Guvernului.

Bolojan a spus că, inițial, operatorul Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova nu a dat acces la toate datele, dar „acest lucru a fost rezolvat”.

„În raportul preliminar pe care doamna ministru mi l-a prezentat astăzi, nu apăreau date legate de responsabilitatea Exploatare Sistem Zonal Prahova și i-am solicitat ca până la începutul săptămânii viitoare să completeze acest raport în așa fel încât cel mai târziu miercuri să vă putem spune cu exactitate ce trebuie făcut ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple și cine sunt responsabili. Dacă totuși ai luat niște decizii care au avut niște costuri majore, trebuie să răspunzi pentru ele și nu trebuie să fugi niciodată de răspundere, dar pentru asta trebuie să ai și puțină demnitate să-ți asumi erorile și vedem din păcate ce se întâmplă”, a afirmat Bolojan.

Întrebat dacă va fi demis Bogdan Chițescu, directorul ESZ Prahova, premierul a răspuns:

„Strict analizând ceea ce s-a întâmplat, constatăm că atunci când, în rezolvarea unei probleme sunt prea mulți oameni implicați, riscul să iasă prost crește, încât greșelile sunt mai mari. Cu siguranță, existența la Prahova a mai multor operatori, mai mult decât în orice alt județ, este un factor care a contribuit la acest lucru, și personal consider că trebuie simplificate lucrurile și compania care astăzi operează rețelele în Prahova trebuie să-și asume și responsabilitățile pe care această companie Exploatare Sistem Zonal Prahova le derulează astăzi”.

Hidro-Prahova va prelua activitatea ESZ

„Din discuția cu domnul președinte al Consiliului Județean, și-a exprimat acordul de principiu pentru preluarea responsabilității de către operatorul regional de apă Hidro-Prahova vis-a-vis de această activitate. Forma în care se va face acest transfer va fi stabilită în perioada următoare”, a precizat Ilie Bolojan.