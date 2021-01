Premierul Cîțu s-a vaccinat anti-Covid: „Nu am simțit nimic”

Premierul Florin Cîțu s-a vaccinat anti-Covid, la Centrul din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila”, sâmbătă, la o zi după imunizarea președintelui Klaus Iohannis.

În tot acest timp, medicii de familie s-au chinuit să programeze la imunizare pacienții cu afecțiuni cronice, deoarece platforma STS nu îi recunoaște pe lista acestor boli. Nici românii de peste 65 de ani nu au avut mai mult noroc.

Iată ce a declarat prim-ministrul Cîțu, după ce s-a imunizat:

„Foarte, foarte uşor, această vaccinare. Chiar nu am simţit nimic. Îî spuneam doamnei asistente că nu mi-am dat seama când am făcut vaccinul. (…). Mă bucur că am putut să mă vaccinez. Am făcut-o pentru mine, cât şi pentru cei din jurul meu şi bineînţeles să dau un semnal de încredere pentru toţi românii. Am văzut acest semnal, că românii vor să se vaccineze şi există interesul de a se înscrie pe platformă. Orice este nevoie din partea mea, pentru a-i convinge pe cât mai mulţi români să se vaccineze, voi face. Este important să înţelegem că împreună cu păstrarea în continuare a măsurilor de restricţie, vaccinul şi tratamentele care apar, putem să învingem această pandemie. Rămânem la acelaşi efectiv (n.r. de vaccinare) pe care l-am testat în ultimele zile, astfel încât să avem 10.400.000 de vaccinaţi până în septembrie şi nu ne vom abate de la acest obiectiv”.

Un val de critici de la românii care nu au reușit să se programeze la vaccinare a apărut pe pagina de Facebook a ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, după ce acesta anunțase, vineri seară, că a reușit să își înscrie părinții la imunizare, iar platforma „funcționează bine și este intuitivă”.

Ulterior, ministrul Sănătății a admis că a evaluat situația „parțial greșit” și că a primit sute de reacții și comentarii pe această temă.

UPDATE: Într-un comunicat transmis sâmbătă după-amiază, Comitetul National de coordonare a activităţilor privind vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) se scuză că „platforma de vaccinare a avut câteva disfuncționalități pe o perioadă de aproximativ 3 ore din cauza transferului datelor înregistrate în aplicația folosită în Etapa I de vaccinare în aplicația folosită în Etapa a II-a de vaccinare, dar situația este sub control”.

Download (PDF, 735KB)