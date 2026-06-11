Premierul desemnat Tomac ceartă public PNL pentru că nu îl susține: „Renunțați la demagogie! Inclusiv guvernul demis (Bolojan) a fost votat de PSD. Nu avem nevoie de lecții”

Premierul desemnat Eugen Tomac ceartă PNL joi, într-un mesaj video postat pe Facebook, pentru faptul că a decis să nu îl susțină la votul de învestitură în Parlament.

„Am înțeles mesajul PNL de a merge în opoziție. Foarte bine! Dar renunțați la demagogie. Pentru că, dacă mă uit la algoritmul politic din Parlament, știm cu toții că, inclusiv guvernul demis (Guvernul Bolojan, dărâmat prin moțiunea de cenzură a PSD și AUR – n.r.) a fost votat de PSD. (…) Dar nu avem nevoie de lecții despre guvernul pe care îl propun, cu atât mai puțin de afirmații nefericite despre formule politice și responsabilități, în condițiile în care știm cu toții cum au fost construite majoritățile parlamentare până acum. Guvernele PNL au funcționat cu voturile PSD”, a spus Tomac.