Premierul desemnat Veștea a intrat pe ușa din dos în sediul AUR, convocat de Simion, să ceară voturi „pe față” pentru Cabinetul său

Premierul desemnat Adrian Veștea s-a dus luni seară la sediul AUR, convocat de George Simion, ca să ceară „pe față” voturi în Parlament pentru Cabinetul său.

În paralel, miniștrii propuși de Veștea au fost audiați pe repede înainte în comisiile parlamentare.

Veștea a intrat pe ușa din dos la sediul AUR, iar la ieșire, după o oră și jumătate, Veștea a declarat că „în această seară vom merge la învestire”.

„Am discutat de o serie de măsuri economice pe care reprezentanții AUR și le doresc. I-am asigurat de toată disponibilitatea pentru toate aspectele care nu sunt în programul de guvernare și care în urma evaluărilor nu vor crea un impact economic și vor putea fi suportate de către bugetul României în perioada următoare, în așa fel încât să le putem include. De altfel, am deschidere pentru orice solicitare care poate duce la o mai bună guvernare, la implementarea reformelor sau a găsirii soluțiilor pe care românii le așteaptă de foarte multă vreme. În această seară vom merge la învestire și vom solicita ca parlamentarii care, în decursul acestor zile, au fost informați de programul de guvernare, de echipa de miniștri care va face parte din viitorul guvern, să-și exprime votul„

Întrebat dacă președintele Nicușor Dan este de acord ca acest guvern să fie învestit cu voturile extremiștilor de la AUR, după ce a insistat că vrea un guvern pro-occidental, Veștea a evitat să răspundă.

Anterior, premierul desemnat a scris pe Facebook: „Sunt un om al dialogului și al consensului. Înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion. Când vine vorba de România și de rezolvarea unei crize fără precedent, îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români. Este cred obligatoriu dacă vrem să avem, în adevăratul sens al cuvântului, un Guvern al României”.

Veștea a venit la negocieri la AUR însoțit de ministrul propus pentru Energie, Bogdan Ivan (PSD), și de cel al Apărării, Sorin Cîmpeanu (PNL).