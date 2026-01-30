Președintele Nicușor Dan a numit un nou secretar la CSAT

Președintele Nicușor Dan l-a numit pe Sorin Cîrstea secretar la CSAT și l-a trecut în rezervă pe generalul cu patru stele Mihai Șomordolea, care a deținut până acumaceastă funcție.

Generalul Sorin Cîrstea a participat la 5 misiuni în teatrele de operații Afganistan și Kosovo, cea mai înaltă poziție ocupată fiind aceea de comandant al Elementului de sprijin operații psihologice din Pristina, KFOR și din Kabul, Afganistan din cadrul Comandamentului Întrunit ISAF (IJC).

A fost decorat cu Highest Medal of Ghazi (Hero) în 2017 de președintele Afganistanului, pentru acțiunile sale în misiunile de război din Afganistan.

Este absolvent al Școlii Militare de Ofițeri Activi „Leontin Sălăjan”, arma rachete și artilerie antiaeriană, licențiat al Facultății de electromecanică în anul 1997 și al Facultății de Stiințe, specializarea psihologie în anul 2005.

Mihai Şomordolea (n. 1966) a participat, în perioada 2007-2008 la misiuni KFOR, din 2008 a ocupat funcţia de şef al Secretariatului Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, iar pe 9 martie 2015 a fost numit consilier de stat, de fostul președinte Klaus Iohannis.