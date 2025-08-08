Close Menu

    Președintele Nicuşor Dan a semnat vacantarea postului de vicepremier, după demisia lui Dragoş Anastasiu

    By Politica

    Președintele Nicuşor Dan a semnat decretul de vacantare a postului de vicepremier, dupăaproape două săptămâni de la demisia lui Dragoş Anastasiu.

    Vicepremierul Anastasiu a demisionat: „Nu am făcut evaziune fiscală. De ce nu digitalizăm de atâția ani ANAF? Pentru că nu vrem! Statul român n-a fost niciodată corect, este un asupritor al companiilor din România”

    Potrivit legii, premierul României are acum la dispoziţie 45 de zile să propună o altă persoană care să fie numită în funcţia de vicepremier în Guvern.

    Ilie Bolojan a anunţat, săptămâna trecută, că deocamdată nu va veni cu o astfel de propunere şi că va prelua personal responsabilităţile care revin acestei funcţii.

    Share.

    Articole similare

    Add A Comment
    Leave A Reply

    © 2025 Secunda Publishing. Designed by Acronim Solutions.