Președintele Nicuşor Dan a semnat vacantarea postului de vicepremier, după demisia lui Dragoş Anastasiu

Președintele Nicuşor Dan a semnat decretul de vacantare a postului de vicepremier, dupăaproape două săptămâni de la demisia lui Dragoş Anastasiu.

Potrivit legii, premierul României are acum la dispoziţie 45 de zile să propună o altă persoană care să fie numită în funcţia de vicepremier în Guvern.

Ilie Bolojan a anunţat, săptămâna trecută, că deocamdată nu va veni cu o astfel de propunere şi că va prelua personal responsabilităţile care revin acestei funcţii.