Președintele Nicușor Dan, discuții cu OMV Petrom: „Importăm 80% din țițeiul necesar consumului intern”

Președintele Nicușor Dan i-a invitat la cotroceni la discuții pe reprezentanții OMV Petrom, pe fondul cizei carburanților, generate de închiderea strâmtorii Hormuz de către Iran.

„Astăzi am discutat cu Alfred Stern, președintele Consiliului de Supraveghere OMV Petrom, și cu Christina Verchere, CEO OMV Petrom, despre proiectul Neptun Deep. Proiectul avansează conform graficului și va livra primele gaze naturale din Marea Neagră în 2027.

Este o investiție de peste 4 miliarde de euro care va consolida securitatea energetică a României și va reduce dependența noastră de importuri. Neptun Deep aproape va dubla producția de gaze a României și va contribui semnificativ la creșterea independenței energetice a țării. Am discutat, desigur, și despre situația actuală a pieței energetice, chiar dacă întâlnirea fusese stabilită înainte de izbucnirea războiului din Iran.

România are resurse proprii, însă acestea sunt insuficiente, motiv pentru care importăm aproximativ 80% din țițeiul necesar consumului intern. Soluțiile pe termen scurt și mediu sunt continuarea investițiilor majore aflate în derulare și menținerea unui dialog deschis și constructiv cu cei mai importanți actori din sectorul energetic. Vom continua să monitorizăm situația și să acționăm pentru a proteja cetățenii și economia”, a scris pe X Nicușor Dan, la finalul întâlnirii.