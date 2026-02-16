Președintele Nicușor Dan merge în SUA, ca observator, la Consiliul pentru Pace

După două săptămâni de tăcere, președintele Nicușor Dan a anunțat că va merge joi, 19 februarie, la prima reuniune a Consiliul pentru Pace, inițiat de Donald Trump, care va avea loc la Washington.

România va participa, însă, în calitate de observator.

O decizie similară a fost adoptata sâmbătă, de Italia, care va fi prezentă tot ca observator.

Consiliul pentru Pace vizează reconstrucția în Fâșia Gaza și monitorizarea păcii, precum și rezolvarea unor conflicte globale. Peste 24 de țări au aderat la Consiliu, de la lansarea acestuia la Davos. Între ele, Ungaria și Bulgaria.

Țările care doresc un loc permanent în Consiliul Păcii vor plăti im miliard de dolari. La semnarea Cartei Consiliuliului au participat, între altele, Argentina, Azerbaidjan, Canada,Turcia, Qatar și Arabia Saudita.

Mai multe țări europene au anunțat că nu participă, între care Franța, Germania, Spania. Premierul Netanyahu a aderat la Consiliu cu ocazia recentei vizite la Washington.