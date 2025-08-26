Presiunile magistraților împotriva modificării Legii pensiilor speciale au efect: Nicușor Dan a mers la Guvern să discute cu Bolojan și Grindeanu

Presiunile magistraților împotriva tăierii pensiilor și creșterii vârstei de pensionare au efect: președintele Nicușor Dan a mers la sediul Guvernului și a discutat, marți, înaintea ședinței coaliției, cu liderul PNL, premierul Ilie Bolojan, și cu șeful interimar al PSD, Sorin Grindeanu, despre modificări pe această temă în Pachetul II de măsuri de austeritate.

Vizita lui Nicușor Dan a fost scurtă, de o jumătate de oră. Prim-vicepreședintele PNL și primar al Sectorului 6 al Capitalei, Ciprian Ciucu, a scris pe Facebook: „Domnul președinte a venit, a discutat cu șefii partidelor, s-au pus de acord pe chestiunile esențiale și a plecat”.

Propunerea premierului Bolojan prevede că judecătorii și procurorii ar urma să se pensioneze la 65 de ani,icu 35 ani vechime în muncă, dintre care 25 de ani vechime exclusiv în magistratură. În plus, cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării.

Nicușor Dan consideră, însă, că procurorii și judecătorii care se află în prezent în prag de pensionare să beneficieze de prevederile actualei legi. De asemenea, președintele s-a exprimat și pe tema stabilirii cuantumului pensiilor magistraților.

Curțile de apel au decis să suspende ședințele de judecată, începând de miercuri, iar procurorii – activitatea.

Bolojan renunță, rând pe rând, la măsurile de austeritate din Pachetul II. Astfel,nu va mai elimina cumululu pensiei cu salariul la stat, de care beneficiază 80.000 de bugetari. El invocă faptul că nu există profesori pe care să-i angajeze în locul celor pensionați și rămași la catedră.

Nici reducerea membrilor din consiliile de administrației nu mai este de actualitate, deoarece PSD nu dorește acest lucru, potrivit surselor politice.

Guvernul va aproba la sfârșitul acestei săptămâni proiectul de lege privind Pachetul II de măsuri de austeritate, urmând ca premierul Ilie Bolojan să își angajeze răspunderea pe acesta în fața Parlamentului, la începutul săptămânii viitoare.