Pretențiiile lui Simion cresc, după negocierile cu Veștea: „Așteptăm din partea lui Nicușor Dan niște clarificări, înainte de vot”

George Simion nu s-a mulțumit cu promisiunile pe care i le-a făcut luni seară premierul desemnat Adrian Veștea pentru a-i vota guvernul, astfel că a emis noi pretenții.

Concret, Simion vrea, nici mai mult, nici mai puțin, ca însuși președintele Nicușor Dan să-i ceară public voturile AUR pentru învestirea noului guvern.

„Avem niște restricții din partea președintelui republicii, care ne fac să nu luăm în calcul în acest moment un vot pentru Adrian Veștea. Nicușor Dan a spus că nu este de acord, în data de 6 mai, cu un guvern din care să facă parte AUR sau care să treacă cu voturile AUR. Totodată, considerăm complet nefondate și de natură să nască dezbinare în societatea românească acele catalogări că noi n-am fi prooccidentali. Așteptăm din partea lui Nicușor Dan niște clarificări înainte de votul de astăzi, de la 21:30”, a declarat Simion.

El a susținut că nu a cerut șefia Senatului – al doilea om în stat -, deținută în prezent de Mircea Abrudean. Marian Neacșu a vehiculat, însă,

Liderul AUR a mai spus că „la cum s-a comportat până acum Nicușor Dan, trebuie suspendat”. „Noi avem 90 de voturi, nu sunt suficiente”, a adăugat Simion.

Amintim că Simion are în continuare interdicție de intrare în Republica Moldova și Ucraina, iar dacă Nicușor Dan acceptă ca AUR să dea voturi pentru învestirea guvernului, va aduce, implicit, extremiștii la putere.