Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, vizat de amendamentul PSD la Legea ANI, a fost sancţionat de prefect cu 10% din salariu timp de 6 luni

Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, care este vizat de amendamentul PSD la Legea ANI care prevede înlăturarea din funcție a aleșilor găsiți în incompatibilitate sau conflict de interese, a fost sancţionat marți, de prefectul de Timiș, cu reducerea a 10% din salariu, timp de 6 luni.

Paul Finta, prefectul de Timiș, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă: „Am semnat ordinul pentru aplicarea sancţiunii disciplinare de diminuare a indemnizaţiei cu 10 la sută pe o perioadă de 6 luni domnului Dominic Fritz, primarul municipiului Timişoara. Am solicitat un punct de vedere de la ANI, dar nu am primit un răspuns. Ieri, ANI a publicat un comunicat în care spune că au 122 de cazuri de conflict de interese în lucru şi în niciunul nu s-a dispus încetarea mandatului de primar”.

Amintim că, pe 18 iunie, Dominic Fritz a primit decizie definitivă de conflict de interese administrativ, în luna iunie, de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), care a menţinut hotărârea Curţii de Apel Timişoara.

Sentința nu prevede, însă, că edilul își pierde mandatul, ci că nu mai poate candida timp de 3 ani.

Dominic Fritz a scris marți pe Facebook că fapta imputată este că a supus la vot în Consiliul Local un PUZ care a fost elaborat în întregime înainte să ajungă primar.

„Dacă nu m-ar fi pus, cu nume şi prenume, pe lista neagră a duşmanilor justiţiei (apropo de ameninţări), poate aş fi putut să cred că am avut parte de un proces echitabil, dincolo de o mulţime de ciudăţenii procedurale. Dar prea evidentă a devenit campania dusă de PSD, care controlează ANI şi o parte din justiţie, împotriva votului timişorenilor pentru primar. Au minţit săptămâni întregi că sancţiunea prevăzută de lege pentru cazul meu ar fi încetarea mandatului, deşi în 2023 prefectul PSD de Timiş l-a sancţionat pe primarul PSD din Recaş găsit în conflict de interese exact cu diminuarea indemnizaţiei pe care am primit-o şi eu azi”, a transmis el.

Edilul Timișoarei, care este și președintele USR, cu care PSD se află în conflict, acuză că oamenii lui Sorin Grindeanu „acum vor să schimbe legea şi să introducă sancţiunea despre care au minţit că ar exista deja”.

„Vor să le transmită timişorenilor că degeaba au votat. Ameninţarea nu mi se mai adresează mie. Ameninţarea, nevoalată, se adresează tuturor cetăţenilor care nu apleacă capul: Dacă PSD îşi doreşte, împreună cu AUR, poate să înceteze mandatul primarului chiar în oraşul libertăţii. Deşi e vădit neconstituţional (Art. 15: „Legea dispune numai pentru viitor”).

Mesajul lor e clar. Clar să fie şi al meu: Nu voi ceda. Nu voi abandona nici Timişoara, nici lupta pentru o Românie dreaptă. Nu duc lupta asta pentru mine, ci pentru cei care şi-au pus încrederea şi speranţa în schimbările pe care reuşim să le facem în Timişoara şi în ţară. Şi ştiu alături de mine mii şi mii de timişoreni, de colegi din USR şi nu numai, de cetăţeni simpli care s-au săturat de prădarea ţării şi de lupul PSD care ne explică cum e paznic la oi. Vă mulţumesc pentru încurajări şi susţinere. Vă promit că vom câştiga această luptă, indiferent cât de jos vor coborî”, a conchis liderul USR.