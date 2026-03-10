Proiectul Bugetului de stat pe 2026 (document). Autoritățile locale primesc cu 7,4 miliarde de lei mai mult față de 2025

Autoritățile locale primesc din bugetul pe anul acesta 86,4 miliarde de lei, cu 7,4 miliarde de lei mai mult față de anul trecut (79 mld lei), conform proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2026, publicat marți în transparență de Ministerul Finanțelor.

Documentul urmează să fie aprobat joi de Guvern și trimis Parlamentului, pentru aprobare.

Este cel mai ridicat nivel al finanțării acordate până în prezent autorităților publice locale, potrivit Ministerului Finanțelor. „Aproximativ 2/3 din fondurile europene sunt direcționate către proiecte locale și regionale, asigurând astfel cofinanțările necesare și continuitatea investițiilor în teritoriu”, se arată într-un comunicat.

Din taxa pe valoarea adăugată sunt alocate 27,7 miliarde de lei pentru finanțarea bugetelor locale. Din această sumă, 4,5 miliarde lei sunt destinate bugetelor locale ale județelor, 17,6 miliarde lei bugetelor comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București, iar 880 milioane lei vor merge către finanțarea drumurilor județene și comunale.

De asemenea, 3,8 miliarde lei sunt prevăzute pentru echilibrarea bugetelor locale, iar 915,6 milioane lei pentru finanțarea învățământului privat și confesional acreditat fără taxe.

Distribuirea impozitului pe venit către autoritățile locale se realizează pe baza unor cote stabilite prin lege: 15% pentru județe, 63% pentru municipii, orașe și comune, 14% pentru fondul național de echilibrare, 6% la dispoziția consiliilor județene și 2% pentru instituții culturale precum teatrele, operele și filarmonicile, se arată în comunicat.

Potrivit MF, mecanismele de echilibrare se bazează pe cote clare, praguri per locuitor și rețineri diferențiate, pentru a asigura un management financiar bazat pe date și modele obiective.

Totodată, proiectul de buget pentru 2026 corectează modul de finanțare al Municipiului București, prin crearea unui fond la dispoziția Consiliului General al Municipiului București (CGMB),. Acesta este destinat finanțării serviciilor publice generale, cofinanțării proiectelor de infrastructură și susținerii programelor de dezvoltare locală.

În acest context, se propune o formulă mai echitabilă și mai predictibilă de finanțare a Capitalei, respectiv crearea unui fond la dispoziția Consiliului General al Municipiului București, destinat finanțării serviciilor publice generale, cofinanțării proiectelor de infrastructură și susținerii programelor de dezvoltare locală.

„Prin această abordare se urmărește crearea unui cadru bugetar mai stabil și mai predictibil, care să permită planificarea multianuală a investițiilor și îmbunătățirea calității serviciilor publice pentru locuitorii Capitalei”, se mai arată în document.

Proiectul de buget pentru 2026 este construit pe un deficit estimat la 6,2% din PIB, respectiv 127,7 miliarde lei, nivel care ar urma să scadă la 5,1% din PIB în 2027, potrivit documentului publicat de Ministerul Finanțelor.

Produsul Intern Brut (PIB) este estimat în creștere cu 1%, la 2.045 miliarde lei în 2026.

Bani mai puțini pentru MTI, Ministerul Muncii, MAE, Ministerul Dezvoltării și cel al Sănătății

Ministerul Transporturilor are prevăzute pentru acest an credite bugetare de 42,034 miliarde lei, în scădere cu 3,66% comparativ cu execuția preliminată pe 2025, și credite de angajament de 109,981 miliarde lei (minus 4,83%).

Ministerul Muncii are credite bugetare de 91,8 miliarde lei (minus 7,51%) și credite de angajament de 92,466 miliarde lei (minus 7,3%).

Credite bugetare în scădere ar urma să aibă și Ministerul Afacerilor Externe (MAE), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerul Sănătății, însă în cazul acestora creditele de angajament vor fi mai mari.

MAE are alocate în proiect credite bugetare de 1,6 miliarde lei (minus 5,14%) și de angajament de 1,834 miliarde lei (plus 12,76%), MDLPA credite bugetare de 22,838 miliarde lei (minus 20,98%) și de angajament de 39,234 miliarde lei (plus 67,14%) și Ministerul Sănătății – credite bugetare de 22,782 miliarde lei (minus 12,87%) și de angajament de 31,102 miliarde lei (plus 32,53%).

Ce ministere primesc mai mulți bani

În cazul celorlalte ministere, alocările sunt pozitive raportat la execuția preliminară pe anul anterior.

Ministerul Afacerilor Interne are alocate credite bugetare de 35,755 miliarde lei (+3,8%) și de angajament de 36,207 (+0,02%).

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are credite bugetare de 27, 732 miliarde lei (+5,1%) și de angajament de 43,75 miliarde lei (+65,83%),

Ministerul Apărării Naționale credite bugetare de 49,37 miliarde lei (+16,49%) și de angajament de 112,539 miliarde lei (+1,14%),

Ministerul Culturii credite bugetare de 1,443 miliarde lei (+3,73%) și de angajament de 2,172 miliarde lei (+56,29%),

Ministerul Educației și Cercetării credite bugetare de 64,788 miliarde lei (+5,78%) și de angajament de 17,87 miliarde lei (+13,98%).

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene credite bugetare de 12,635 miliarde lei (+72,33%) și de angajament de 17,87 miliarde lei (+13,98%).

Creditele bugetare pentru Ministerul Finanțelor sunt de 12,17 miliarde lei (+9,38%) și cele de angajament de 21,556 miliarde lei (+27,8%). Pentru acțiuni generale, ministerul are prevăzute credite bugetare de 112,425 miliarde lei (+29%) și de angajament de 112,89 miliarde lei (+28,5%).

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului are prevăzute credite bugetare de 3,682 miliarde lei (+59,4%) și de angajament de 3,967 miliarde lei (+79,53%).

Ministerul Energiei credite bugetare de 19,716 miliarde lei (+268,63%) și de angajament de 10,180 miliarde lei (+24,06%).

Ministerul Public are credite bugetare de 2,878 miliarde lei (+65,31%) și de angajament de 2,658 miliarde lei (+36,44%).

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor credite bugetare de 5,952 miliarde lei (+12,79%) și de angajament de 4,666 miliarde lei (- 18,76%).

Și în cazul Administrației Prezidențiale sunt în creștere atât creditele bugetare, cu 73,83%, la 103,47 milioane lei, cât și cele de angajament, cu 44,78%, la 124,47 milioane lei.

Senatul are prevăzute atât credite bugetare, cât și de angajament, de 259,881 milioane lei (+2,08%), iar Camera Deputaților credite bugetare de 578,932 milioane lei (+3,57%) și de angajament de 954,217 milioane lei (+64,58%).

La Secretariatul General al Guvernului creditele bugetare ajung la 2,68 miliarde lei (+30,33%) și cele de angajament la 2,844 miliarde lei (+25,29%).

Creditele bugetare și cele de angajament pentru Curtea Constituțională sunt de 44,35 milioane lei (+4,47%), iar creditele bugetare pentru Înalta Curte de Casație și Justiție se ridică la 4,994 miliarde lei (+49,16%) și cele de angajament de 5,02 miliarde lei (+49,95%).

Serviciul Român de Informații (SRI) are prevăzute credite bugetare de 5,202 miliarde lei (+13,82%) și de angajament de 5,671 miliarde lei (+23,1%), iar Serviciul de Informații Externe (SIE) – de 812,52 milioane lei (+0,85%), respectiv de 762,52 milioane lei (-13,87%).

Serviciul de Pază și Protecție (SPP) are credite bugetare de 408,976 milioane lei (-9,29%) și de angajament de 415,476 milioane lei (+4,77%) și Serviciul de Telecomunicații Speciale de 1,525 miliarde lei (-29,33%), respectiv de 1,667 miliarde lei (-16,11%).

