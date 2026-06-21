PSD a decis, după Congresul Extraordinar al PNL în care Bolojan a fost reales: Intră la guvernare cu tabăra Veștea

Conducerea PSD a anunțat duminică, după Congresul Extraordinar al PNL în care Bolojan a fost reales, că intră la guvernare cu tabăra lui Adrian Veștea, căruia liberalii i-au dat ultimatum să demisioneze până luni la 12:00, în caz contrar urmând a fi dat afară.

PSD va avea 9 miniștri în noul guvern condus de Veștea, se arată într-un comunicat de presă.

Sorin Grindeanu a evitat să prezinte printr-o declarație decizia de a intra la guvernare, pe care nu ar ficrezut-o nimeni, deoarece este evident că PSD este artizanul formării acestui guvern-marionetă.

El declarase joi că PSD mai cumpănește:

Comunicatul PSD transmis duminică după-amiază:

„Consiliul Politic Național a decis, în unanimitate, ca Partidul Social Democrat să participe la formarea unei majorități parlamentare care să susțină un nou Guvern. România are nevoie urgentă de un guvern funcțional pentru a opri austeritatea oarbă și pentru a elimina actualul blocaj politic.

Decizia PSD vine după o analiză amănunțită și după ajustarea corespunzătoare a programului de guvernare. Noul Executiv are datoria să ia măsuri pentru reluarea creșterii economice și pentru protejarea populației vulnerabile.

Principalele ținte sunt reducerea inflației, finanțarea investițiilor strategice naționale și a celor vitale pentru comunități. Toate aceste demersuri trebuie să se încadreze în rigorile respectării marilor echilibre financiar-bugetare. Astfel, PSD își asumă coordonarea unor domenii cheie și propune miniștri care și-au demonstrat deja capacitatea profesională:

•⁠ ⁠viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne – Marian Neacșu

•⁠ ⁠ministrul Justiției – Radu Marinescu

•⁠ ⁠ministrul Agriculturii – Florin Barbu

•⁠ ⁠ministrul Energiei – Bogdan Ivan

•⁠ ⁠ministrul Sănătății – Alexandru Rogobete

•⁠ ⁠ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității sociale – Florin Manole

•⁠ ⁠ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor – Mihai Ghigiu

•⁠ ⁠ministrul Culturii – Ionuț Vulpescu

•⁠ ⁠ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației – Romeo Lungu

•⁠ ⁠Secretarul General al Guvernului – Radu Oprea

PSD avertizează că votul său de învestitură pentru Cabinetul Veștea nu reprezintă un cec în alb. Partidul Social Democrat va monitoriza cu exigență fiecare decizie cu impact economic, nu va tolera tergiversări în atragerea fondurilor europene și nici vreun alt experiment fiscal pe seama contribuabililor români.