PSD a votat ieșirea de la guvernare, după 10 luni. Premierul Bolojan: „Este o atitudine complet greșită și iresponsabilă față de România, ținând cont și de contextul internațional”

Cei 5.000 de membri ai organizațiilor județene și ai Consiliului Politic Național al PSD au votat luni, la referendumul intern, ieșirea de la guvernare, după doar zece luni de la formarea Guvernului PSD-PNL-USR-UDMR-Minorități, condus de liberalul Ilie Bolojan.

Rezultatul așa-zisului „Moment al Adevărului” a fost de 97,7% pentru retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan și de 2,3% „împotrivă” – ceea ce arată că a răspuns „nu” la întrebarea internă nu doar primarul Buzăului, Constantin Toma, catalogat de Grindeanu drept „singurul bolojenist din PSD”.

Toma i-a acuzat public pe Grindeanu și pe „nr. 2” din PSD, Claudiu Manda, că au blocat reforma administrației, pe care Bolojan a încercat încă de la sfârșitul lui august 2025 să își angajeze răspunderea în Parlament. Acest lucru s-a întâmplat abia pe 24 februarie anul acesta,

„PSD, prin domnii Sorin Grindeanu și Claudiu Manda, s-a poziționat de fiecare dată astfel încât să încurce lucrurile, să nu permită reforme, să nu se întâmple nimic. În sensul în care tu îți propui prin acordul politic să reduci cu 20% cheltuielile din zona bugetară, ca să putem micșora deficitul, și chiar tu ai propus, până la urmă, o reducere de 10%, dar nici aceasta nu se aplică”, a spus Toma.

Sorin Grindeanu a declarat, după vot: „Mandatul pe care îl avem și l-am primit din partea dumneavoastră noi, conducerea partidului, este unul cât se poate de clar. Când 97,7% dintre colegi îți spun că acesta este mandatul, că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, nu mai este loc de nimic altceva. Am înțeles acest lucru și eu, și Claudiu, și prim-vicepreședinții și toată conducerea partidului. Vă asigur că în conformitate cu ceea ce ați votat, în zilele următoare, vom acționa. PSD este cel mai important partid din România, este partidul numărul 1 în Parlament și drept urmare vom ține cont de toate lucrurile care s-au spus astăzi”.

Olguța Vasilescu a luat și ea cuvântul, lansând un atac virulent la adresa premierului Bolojan: „Cică pune lanterna pe șobolanii pe care i-a găsit în cămară, dar în cămara aia nu o fi găsit nicio oglindă să vadă că șobolanul ăl mare are o singură sprânceană și se uită încruntat la români?”.

PNL, USR și UDMR îl susțin pe Bolojan

De partea cealaltă, toți președinții de organizații ai PNL, inclusiv controversatul Hubert Thuma, și-au arătat susținerea pentru liderul partidului, Ilie Bolojan, la ședința convocată după referendumul intern al PSD.

Declarațiile premierului Bolojan, după ședința PNL:

„Am luat act de decizia complet greșită și iresponsabilă a PSD față de România, nu față de o persoană. De ce spun asta? În vara anului trecut, într-o situație complicată pentru România, am format o coaliție pe baza unui program de redresare care se baza pe trei elemente să facem ordine în finanțele țării, pe buna guvernare și pe respectul față de cetățeni. Ceea ce vedem astăzi înseamnă periclitarea finanțelor țării noastre, înseamnă aruncarea în aer a guvernării, totul făcut într-o lipsă de total respect față de cetățenii țării noastre.

În toată această perioadă, toate deciziile care au fost luate au fost conform programului de guvernare, au fost asumate de către toate partidele. Și este total anormal să încerci să fii doar parte la decizie, dar să fugi în totalitate cu lașitate de răspundere a deciziilor pe care le ai.

Și sunt câteva lucruri care în toată această perioadă nu au fost negociabile și nu cred că trebuie să fie negociabile nici în perioada următoare; pentru că este singura condiție pentru a crea condiții pentru dezvoltare pentru cetățenii țării noastre, să reducem risipa, să facem un stat mai eficient, să susținem investițiile prin atragerea fonduri europene și să guvernăm corect și cinstit pentru cetățenii țării noastre. Or, ceea ce s-a întâmplat în aceste zile, practic, arată că PSD nu este de acord cu aceste principii.

În aceste condiții, având în vedere responsabilitatea pe care o am și o avem față de țara noastră, vom continua să asigurăm guvernarea țării noastre în așa fel încât să trecem cu bine peste această perioadă complicată pentru țara noastră.

În plus, este o decizie iresponsabilă, ținând cont și de contextul internațional, pentru că avem o suprapunere de crize, care înseamnă că, pe lângă problemele care vin din stagnarea economiei europene din ultimii ani, avem criza generată de Războiul din Golf, avem problemele noastre de deficit și orice om de stat care se considere responsabil în această perioadă caută să-și întărească țara și economia și nu să o slăbească, așa cum se întâmplă prin deciziile pe care le-a luat PSD-ul și tot ce au făcut în aceste zile, mințindu-și electoratul.

Mințim cetățenii noștri cu privire la lucruri care s-au decis, dar nu și le-au asumat, cu privire la lucruri care au fost făcute într-un fel și nu în altul nu face decât să descalifice această acțiune politică.

Așa cum v-am spus în continuare, voi continua să-mi exercit mandatul de premier, lucrând pentru cetățenii țării noastre, în așa fel încât să asigurăm stabilitatea guvernării, să facem ceea ce trebuie pentru România. Vă mulțumesc.

De asemenea, aș închide această declarație cu mulțumiri pentru cei care în această seară și pe rețelele sociale mi-au adresat sprijinul lor, mi-au arătat susținere, considerând că nu este un sprijin pentru o persoană și este sprijinul pentru România modernă, pentru România onestă, pentru o Românie fără privilegii, fără sinecuri. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru susținere”.

USR și UDMR au anunțat că îl susțin în continuare pe Ilie Bolojan.

Urmează demisiile miniștrii PSD. Ceilalți miniștri din Guvern vor prelua interimatele

Urmează ca miniștrii PSD să demisioneze – de la Justiție, Muncă, Energie, Transporturi, Sănătate, Agricultură -, iar Guvernul Bolojan va asigura interimatul, timp de 45 de zile, cu posibilitatea de prelungire a acestuia – dacă, evident, nu va fi demis în urma unei moțiuni de cenzură.

AUR a anunțat deja că va depune moțiune pe 13 mai, iar PSD va proceda la fel, deoarece susține, prin vocea lui Grindeanu, că va vota doar propria moțiune de cenzură.

Amintim că PSD are 25% dintre parlamentari, deși a câștigat alegerile cu 22%, dar a atras în partid deputați și senatori de la AUR, POT și SOS. Acest procent nu îi asigură voturile necesare pentru demiterea Guvernului Bolojan, care își va putea continua interimatul până la alegerile din 2028.