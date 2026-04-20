PSD încearcă să blocheze în Parlament, printr-un proiect de lege, listarea la bursă a unor companii de stat

PSD a depus în Parlament, luni, un proiect de lege prin care încearcă să blocheze listarea la bursă a unor companii de stat.

Atât liderul social-democrat, Sorin Grindeanu, cât și alții din conducerea partidului, susțin că este vorba despre „vânzarea” companiilor de stat, nicidecum de listarea lor la bursă – ceea ce ar obliga transparentizarea activității acestora, transformate de politic în adevărate „găuri negre” pentru bugetul de stat.

„Am depus, astăzi, în regim de urgență, un proiect de lege responsabil și necesar și anume vom interzice vânzarea până la 31 decembrie 2027 a activelor statului la companiile strategice de interes național. De ce acum? Pentru că nu e momentul să vindem, acum, într-un context geopolitic dificil, în momentul în care avem crize suprapuse atât globale, cât și europene. Este inoportun, spuneam, ca statul român să vândă active la societățile la care este acționar, cu atât mai mult cu cât valoarea acestor active este supusă volatilității piețelor financiare și energetice. Așadar, vânzarea societăților comerciale, activele la societățile comerciale strategice naționale va fi interzisă până la 31 decembrie 2027′, a declarat Daniel Zamfir, la Palatul Parlamentului.