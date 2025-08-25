PSD nu mai face figuri și a revenit la discuții în coaliție, pentru forma finală Pachetul II de măsuri pe care Guvernul Bolojan își va angaja răspunderea

După mai multe săptămâni de refuz, PSD a revenit la discuții în coaliție, luni, pentru forma finală a modificărilor legislative din Pachetul II de măsuri de austeritate, pe care Guvernul condus de Ilie Bolojan își va angaja răspunderea în Parlament.

„S-a votat în unanimitate ca PSD să revină la ședințele coaliției, pentru a discuta exclusiv despre restanțele pe care le avem în acest moment în pachetul 2 – restanțe care se referă la măsuri fiscale și restanțele de pe administrație. În toate celelalte domenii din pachetul 2 – cele care se referă la zona de eliminare a privilegiilor, la pachetul pe sănătate, la legea insolvenței, la propunerile care vin dinspre Ministerul Muncii – nu avem niciun fel de problemă. Vorbim de restanțe pe fiscal și pe administrație”, a declarat Grindeanu, într-o conferință de presă la sediul PSD.

El a precizat că PSD a cerut Ministerului Finanțelor, săptămâna trecută, să prezinte propunerile fiscale cu tot cu impact asupra bugetului, precum și o primă formă de rectificare bugetară.

Despre impactul bugetar, Grindeanu a spus: „Vă dau un exemplu: creștem cu 70% impozitul pe clădiri sau impozitele locale. Care este impactul pentru bugetele locale? Cum facem sumele de echilibrare? Care este sistemul pe care îl propunem? Doar să venim și să aruncăm câte o propunere din asta fără să avem în spate o analiză… Eu, cât timp sunt președinte la PSD, nu sunt de acord cu tipul acesta de propuneri”.

„În afară de aceste două restanțe, pe care mă aștept astăzi să le clarificăm, să ne fie date formele finale de propuneri pe administrație și pe Ministerul Finanțelor, să le discutăm în interiorul partidelor, după care mâine, poimâine să putem să ne dăm agreement-ul sau nu pe aceste forme. Dar, astăzi, mergem la coaliție să discutăm”, a adăugat el.

Grindeanu a mai spus că săptămâna trecută a avut loc o întâlnire a reprezentanților autorităților locale cu premierul și alți membri ai Guvernului, iar primari PSD, PNL și UDMR au prezentat un punct de vedere comun.

„Angajarea răspunderii înseamnă un consens în coaliție. Nu poate să meargă un Guvern de coaliție cu o formă de angajare a unui pachet nediscutat în coaliție. (…) Eu sunt optimist că propunerile care vin de la autoritățile locale, de la primari, de la președinții de Consilii județene vor fi parte a acestui pachet pe administrație. Un Minister al Dezvoltării nu poate să nu țină de cont de propuneri care vin și de la Asociația Municipiilor și de la Uniunea Națională a Consiliilor Județene și de la toate Primăriile, pentru că vorbim de propuneri care au un impact pozitiv”, a declarat liderul PSD.