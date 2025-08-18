PSD se dă în opoziție, deși a fost părtaș cu PNL la dezmățul din bani publici; Bolojan contracarează cu un mesaj video

PSD se dă în opoziție, deși a fost părtaș cu PNL la dezmățul din bani publici care a dus la deficitul bugetar uriaș, de aproape 10%. Luni, conducerea partidului se reunește în format hibrid, de la ora 11.00, pentru a stabili amendamente la proiectul OUG de suspendare a finanţărilor din PNRR.

Premierul Ilie Bolojan încearcă să conracareze cu un mesaj video transmis pe Facebook:

„Forțele politice au responsabilitatea și sunt conștiente de situația dificilă în care suntem și că acest pachete, și alte pachete, și alte măsuri vor fi adoptate în perioada următoare. Nu există altă soluție. Dacă nu se adoptă acesta măsură, ce se va vedea? Că nu putem corecta lucrurile. Dacă se cedează într-o zonă sau alta, se va crea din nou o percepție de cedări și ne vom întoarce în situația de unde am plecat. Având această responsabilitate, am încercat să explic atât în interiorul coaliției, dar și oamenilor cu care discutăm din sectorul public.

Stimați colegi, trebuie să ne facem reformele. Nu e plăcere pentru nimeni să ia astfel de măsuri. Nu le iei cu inimă deschisă. La veștile proaste rămân foarte puțini oameni care să le dea și uneori par singur în situația asta. La veștile bune e întotdeauna o înghesuială mare. Pentru mine nu a fost o situație comodă, pentru că mi-am dat seama încă de anul trecut în ce direcție se duce România. Ãsta e adevărul. Mai bine le spunem oamenilor adevărul, ca să nu le creăm niște așteptări care nu pot fi onorate.

Nu imaginea unei persoane publice este problema, ci problema de bază este ca, atunci când o persoană publică este pe un post, să facă ceea ce trebuie pentru comunitatea unde ocupă acest post. Acum acest post este pentru țara noastră și nu e o problemă pentru mine că voi ieși prost. Important nu este să nu ies prost degeaba pentru România“.

Însă Pachetul II de măsuri, cu tăierile bugetare, se află tot la nivel de declarații, deși Bolojan promisese că își va asuma răspunderea pe acesta la finalul lunii iulie.

Argumentele PSD pentru amendamente la proiectul OUG:

„Propunerea de ordonanţă de urgenţă introdusă în primă lectură pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare şi, prin urmare, nu a primit avizul miniştrilor PSD. Am exprimat foarte clar şi foarte ferm decizia de a nu mai susţine nicio decizie majoră a Guvernului care este promovată fără a exista un consens politic între partidele din arcul guvernamental. Respectarea mecanismului decizional convenit în Acordul Politic este necesară pentru buna funcţionare a Guvernului. Ca atare, conducerea PSD va stabili în cadrul şedinţei Biroului Permanent Naţional de luni, 18 august, un set de propuneri pentru amendarea actualului proiect de ordonanţă de urgenţă. Vocea aleşilor locali ai PSD care reprezintă mai mult de jumătate din comunităţile locale din România trebuie ascultată”.