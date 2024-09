PSD se opune modificării legii pentru candidatura lui Iohannis. Ciolacu: „Cu mine liberalii nu au discutat”

Membrii Biroului Permanent Naţional al PSD, reuniți luni dimineață în ședință, au votat în unanimitate să respingă în Parlament proiectul depus de liberalii Daniel Fenechiu și Gabriel Andronache privind modificarea legii astfel încât președintele Klaus Ionannis să poată candida la parlamentare ca independent pe listele PNL.

Purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romaşcanu, a declarat la sfârșitul ședinței BPN: „A fost un vot în unanimitate împotriva votării unei asemenea iniţiative, pentru că totuşi suntem în 2024, iar legi dedicate unei singure persoane nu ar trebui să existe. (…) Nu putem la fiecare 20 de ani să avem această discuţie – că nu putem da o lege pentru o singură persoană. Dacă este să discutăm, să analizăm, şi asta este o părere personală, dacă putem aplica un asemenea tip de măsură legislativă pentru mai multe persoane – asta trebuie făcut aşezat, gândit; un demers care să nu fie ataşat de o singură persoană. (…) În acest moment, orice demers am face, el este conectat de o singură persoană. Nu este iniţiativa PSD, nu este o prioritate a PSD. În consecinţă, decizia politică a fost aceasta. Dacă vom gândi la o lărgire a cadrului prin care independenţii pot candida în alegerile parlamentare, o vom face într-un moment aşezat, când nu mai sunt două luni până la alegeri”.

Premierul Marcel Ciolacu a invocat faptul că liberalii nu au discutat cu el pe această temă, dar și recomandările Comisiei de la Veneția privind interzicerea modificării legislației electorale cu un an înainte de alegeri.

„Eu sunt de la PSD. Eu nu am treabă cu tandemurile altora, ci cu cele din PSD. Vom vedea cum vor vota românii. Am spus clar că ne vom asuma o decizie în cadrul partidului. Dacă voiam să continuăm bâlbele lăsam liber parlamentarilor ca să voteze cum vor. Îmi cer scuze, această lege nu e o prioritate nici pentru mine, nici pentru Guvernul României, nici pentru PSD. Cu mine liberalii nu au discutat. Părerea mea e că am evoluat ca și societate în 20 de ani, nu am stat pe loc. Cred că știți argumentul meu că mai sunt categorii socio- profesionale care nu pot candida decât dacă își dau demisia. Nu sunt de acord cu extinderea acestei legi și nici cu vreo modificare. Există o recomandare a Comisiei de la Veneția ca aceste modificări să se facă cu un an înainte”, a declarat Marcel Ciolacu.

Consiliul Legislativ, condus de Florin Iordache (fost ministru al Justiției în guvernele PSD din „epoca” Dragne) a avizat favorabil proiectul PNL: „Apreciem că preşedintele României are dreptul de a candida pentru funcţia de senator sau deputat pe lista unui partid politic, unei alianţe politice sau electorale, chiar şi în lipsa normei preconizate”.