PSD și AUR au demis Guvernul Bolojan prin moțiune de cenzură: 281 de voturi „pentru”

PSD și AUR au demis Guvernul Bolojan, marți, printr-o moțiune de cenzură comună, care a obținut voturile a 281 de parlamentari. Doar 4 au votat împotrivă, iar 3 voturi au fost anulate, însă trebuie precizat că parlamentarii PNL, USR și UDMR nu au votat.

Cei 17 deputați ai Minorităților Naționale au votat și ei, după ce liderul lor Varujan Pambuccian a anunțat acest lucru. Astfel, o parte dintre ei au dat voturile pentru a pica Executivul.

Din totalul de 464 de parlamentari, au fost prezenți 431, dar numai 288 au votat. Parlamentarii PNL, USR și UDMR au rămas în bănci, refuzând să-și exprime opțiunea și la urne.

Votul s-a exprimat cu bile: bila albă în urna albă și bila neagră în urna neagră a însemnat vot „pentru”, iar bila albă în urna neagră și bila neagră în urna albă – vot împotrivă. Votul nul – dacă ambele bile sunt introduse în urna albă.

Guvernul va rămâne să funcționeze, totuși, dar cu puteri limitate, până la depunerea jurământului de către un nou Executiv. Premierul demis Ilie Bolojan poate să demisioneze imediat – caz în care va fi numit un prim-ministru interimar din rândul miniștrilor existenți -, sau la învestirea viitorului prim-ministru.

Urmează ca președintele Nicușor Dan să invite la consultări la Cotroceni toate partidele parlamentare, inclusiv formațiunea condusă de George Simion, AUR.