PSD și AUR croiesc împreună o moțiune de cenzură. Simion: „O depunem și mâine, dacă se strâng 233 de semnături. Pe 5 mai, Guvernul Bolojan pleacă”

PSD și AUR croiesc împreună o moțiune de cenzură, după ce premierul Ilie Bolojan a refuzat să demisioneze, iar președintele Nicușor Dan a semnat decretele de vacantare a posturilor de miniștri eliberate prin ieșirea de la guvernare a social-democraților.

Anunțul privind moțiunea de dărâmare a Guvernului Bolojanafost făcut, luni, de vicepremierul demisionar Marian Neacșu – din partea social-democraților – și de Petrișor Peiu, mâna dreaptă a lui George Simion.

Petrișor Peiu (AUR): „Facem un demers comun de redactare a unei moțiuni de cenzură pentru a merge cu ea pentru a fi depusă în Parlament, a fi dezbătută undeva la începutul lunii mai, cu scopul de a demite Guvernul Bolojan. Cele două partide vor avea ședințe în forurile de conducere și veți avea și reacții, și abordări, și explicații politice”.

Marian Neacșu (PSD): „Ambele partide vor fi inițiatoare. Mai mult decât atât, am covenit împreună cu domnul Peiu, sunt convins că și conducerile partilor noastre vor fi de acord, să facem un apel către toți parlamentarii care vor să contribuie cu text la moțiune și să susțină moțiunea prin semnătură și prin vot (…) Sunt bineveniți și parlamentari ai PNL care sunt, totuși, nemulțumiți”.

Simion a declarat și el, ulterior, că este grabă mare cu moțiunea: „O depunem și mâine, dacă se strâng 233 de semnături. (…) Pe 5 mai, acest guvern pleacă acasă pentru că nu beneficiază de majoritate parlamentară”.

Liderul AUR insistă că moțiunea are ca scop și blocarea vânzării unor active strategice ale statului: „Depunem această moțiune și pentru a opri vânzarea activelor strategice ale românilor. Domnul Bolojan, domnul Nicușor Dan sau vreun alt domn care nu au susținere populară sau care și-au trădat alegătorii nu au dreptul să vândă Hidroelectrica”.

În paralel, AUR va cere la Camera Deputaților, condusă de liderul PSD, Sorin Grindeanu, „punerea pe ordinea de zi a unor proiecte de lege: reducerea numărului de parlamentari la 300, reducerea cu până la 95% a subvențiilor de stat pentru partidele politice și alegerea primarilor și a președinților de CJ în două tururi”.