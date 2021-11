Rectificare bugetară marca PNL-PSD-UDMR. Surpriză! Câciu: „Acordăm CEC un împrumut de 1,4 miliarde lei”

Rectificarea bugetară – a doua din acest an – a fost aprobată, vineri, în varianta noului Guvern PNL-PSD-UDMR condus de premierul Nicolae Ciucă – general cu 4 stele și cu pensie specială de 180.000 de lei/lună cumulată cu salariul. Proiectul pregătit de Guvernul Cîțu a suferit modificări.

Surpriza a venit însă din partea ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, care a anunțat, la finalul ședinței Executivului, că la rectificare s-a decis acordarea unui împrumut de 1,4 miliarde de lei către CEC Bank, deținută (100%) de stat și adusă de șefii ei în pragul falimentului.

„(…) Am menținut ținta de deficit la ținta asumată în programul de convergență al României, în procedura de deficit excesiv, de 7,13% din PIB, în contextul în care am asigurat resursele necesare până la finalul anului, și în contextul în care, foarte important,, o societate comercială,Drept pentru carecătre CEC Bank, cu mai multe scopuri. În primul rând, statul român va încasa imediat 900 de milioane de lei dividende. În al doilea rând, această societate bancară, CEC Bank și celelalte bănci, ne vor sprijini în aplicarea programului de guvernare, pentru că programul de guvernare nu conține numai bani de la bugetul de stat, conține și foarte multe fonduri europene, avem nevoie de cofinanțare, avem nevoie ca beneficiarii de fonduri europene să aibă de unde lua credite care să fie targetate pentru implementarea programelor de politici publice pe care Guvernul României le va adopta în perioada de următoare. Deci, a fost un moment cheie, din punctul meu de vedere, și am vrut să îl anunț, pe partea de sistem financiar bancar din România. Şi în acest moment nu mai avem, din acest punct de vedere al acestei bănci CEC Bank, care e o bancă de stat, un risc asupra sistemului bancar”, a declarat Câciu, la briefingul de presă – declarația completă, AICI.