Rectificarea bugetară, greu de negociat, în timp ce reforma administrației rămâne blocată. Nazare: „Am discutat cu premierul Bolojan calendarul actualizat”

Prima rectificare bugetară din acest an se dovedește și ea, la fel ca pachetele de măsuri fiscale 1 și 2, greu de negociat între PSD-PNL-USR-UDMR-Minorități, deși a fost discutată în principiu de liderii Coaliției. Cât despre reforma administrației, amânată timp de două săptămâni la sfârșitul lunii august, rămâne blocată în continuare.

Inițial, rectificarea era programată pentru marți, 29 septembrie, însă ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat vineri, după întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan la sediul ministerului, că acest lucru se va întâmpla abia la sfârșitul săptămânii viitoare, când Guvernul o va aproba în ședință extraordinară.

Prim-ministrul Ilie Bolojan nu a făcut nicio declarație la plecarea de la Ministerul de Finanțe, însă a fost destul de explicit la începutul ședinței de joi a Guvernului: „Această rectificare de buget este una destul de tensionată, pentru că suntem puternic presați de zona de investiții. Așa cum știți, am supracontractat sume importante pe proiectele din fonduri europene, practic ne-am dublat sumele alocate. În loc de puțin peste 20 de miliarde de euro grant și împrumut, contractele semnate au fost de aproximativ 40 de miliarde de euro, dacă le scădem pe cele care au fost denunțate, deci acolo unde nu s-au semnat contractele”.

El anunțase, miercuri, că proiectul rectificării bugetare va fi publicat în transparență decizională „cel târziu vineri”.

Ministrul Alexandru Nazare a scris pe Facebook, vineri, după întâlnire:

„Am discutat împreună cu premierul calendarul actualizat al rectificării bugetare, în urma solicitărilor și nevoilor multiple de finanțare adresate Ministerului de Finanțe. Toate necesită analiză și decizii responsabile, în contextul actualelor presiuni bugetare și pe deficit. Luni vom publica proiectul în consultare publică, urmând ca dialogul să continue zilele următoare, iar până la finalul săptămânii viitoare proiectul de rectificare să fie adoptat.

Totodată, am discutat despre direcțiile majore pentru ANAF și Vamă. Cele două instituții au mandat ferm de a contribui la creșterea gradului de colectare, la combaterea evaziunii fiscale și la consolidarea încrederii publice în funcționarea lor.

Reformarea acestor instituții nu este un proces simplu și nici rapid. Totuși, rezultatele și progresele ANAF din ultimele două luni arată că, prin voință și printr-o nouă abordare, se poate.

ANAF are ca obiectiv accelerarea finalizării marilor investigații aflate în derulare și comunicarea transparentă a concluziilor, odată ce acestea vor fi disponibile. Vama, la rândul său, are misiunea de a-și consolida rolul de instituție esențială în stat și de partener al contribuabililor corecți, printr-o activitate fermă și consecventă.