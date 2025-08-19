Reduceri de salarii și posturi la ASF, ANRE și ANCOM – proiect de lege publicat (SGG)

Conducerile Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) trebuie să prezinte, până la 30 septembrie, o nouă organigramă cu o scădere de 10% a posturilor de specialitate și de 30% a celor din serviciile suport.

Un proiect de Lege în acest sens a fost publicat de Secretariatul General al Guvernului (SGG).

Totodată, o nouă grilă de salarizare trebuie să prevadă o scădere de 30% a tuturor lefurilor aflate în plată la data de 1 iulie 2025.

De asemenea, pentru membrii Comitetului de Reglementare din ANRE, ai Consiliului ASF, președintele și vicepreședinții ANCOM, nivelul salariului / remunerației / indemnizației se va reduce cu 30% față de cel înregistrat în luna iulie.

Noile organigrame, state de funcții și niveluri de salarizare stabilite vor intra în vigoare până la 1 ianuarie 2026.