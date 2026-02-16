Reforma administrației, cu excepții! Bolojan a bătut palma cu Grindeanu; grup de lucru pentru reducerea impozitelor locale

După o săptămână de noi scandaluri și amenințări din partea PSD, premierul Ilie Bolojan a cedat presiunilor și a bătut palma cu Sorin Grindeanu, luni, pe pachetul de reformă a administrației, care va fi aprobat prin Ordonanță de urgență (OUG), în această săptămână.

Concret, nu se vor opera tăieri de 10% la cheltuieli în instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranța națională, educație, sănătate și cultură.

La Ministerul de Interne și la Ministerul Apărării ar urma să nu fie reduse cheltuielile deoarece se va schimba modul prin care vor ieși la pensie angajații, – va crește vârsta de pensionare, iar cuantumul pensiei va fi reglat.

Cât privește Sănătatea, nu vor fi tăiați bani deloc, iar de la Educație, doar de la învățământul superior, și abia din luna octombrie, adică pentru următorul an universitar. În învățământul preuniversitar au fost deja reduse cheltuielile în 2025.

De asemenea, ministerele care au redus din cheltuieli ar urma să nu o mai facă anul acesta – spre exemplu, la Agricultură s-au tăiat 14%, în 2025 – acesta fiind și motivul pentru care ministrul Florin Barbu a refuzat să dea avizul pe proiectul OUG. Alți miniștri care au blocat proiectul sunt cei de la Sănătate (Alexandru Rogobete) și Energie (Bogdan Ivan) – și ei tot de la PSD.

Bolojan a stabilit și formarea unui grup de lucru pentru dorința liderului UDMR, Kelemen Hunor, de reducere a impozitelor locale – tot cu excepții -, după ce declarase că acest lucru nueste permis de lege.

Comunicatul coaliției, după ședința de luni:

„1. Reforma administrației centrale și locale și pachetul de relansare economică au fost finalizate și vor adoptate prin OUG, imediat după încheierea avizării, în formele deja convenite cu câteva amendamente care privesc instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranța națională, educație, sănătate și cultură vor realiza economiile prin metode care vor fi stabilite conform specificului domeniului.

Principiul reconfirmat este ca reducerile cheltuielilor salariale realizate de ministere în anul 2025 vor fi luate în calculul reducerii totale de 10%.

2. În privința taxelor și impozitelor locale, coaliția a decis să se lucreze pe câteva propuneri de modificări care privesc situația creată în urma aplicării cotelor de supraimpozitare, situația clădirilor mai vechi de 50 de ani și persoanele cu dizabilități. A fost creat un grup de lucru care va propune soluțiile finale”.