Reforma administrației, hulită de primari. Bolojan: „Veniturile din taxele locale sunt un sfert din cheltuielile de salarii”. Grindean: „Să ne folosim mai mult mintea decât toporul”

Premierul Ilie Bolojan, lider al PNL, a dat piept cu 500 de primari de comune, disperați că se va pune în aplicare, după șase luni de amânări, reforma administrației, pe care șeful PSD, Sorin Grindeanu, încă o blochează și îl atacă la scenă deschisă pe partenerul său de guvernare.

Bolojan și Grindeanu au participat marți la sesiunea ordinară a Adunării Generale a Asociației Comunelor, eveniment care are loc la Palatul Parlamentului.

Mai întâi a vorbit Grindeanu, apoi a părăsit sala:

„În ultima perioadă, s-a tot încercat – cu bună știință și prin toate mijloacele -, diabolizarea primarului din România. Pe scurt: dacă nu ești dintr-o localitate în care ai miliarde de la buget, atunci aproape de fiecare ești prezentat a fi incapabil, ești angajator de pile și amante, sau ești unul dintre cei care vrei să iei fonduri de la bugetul de stat ca să le furi.

Această diabolizare in corpore este însă doar o minciună comodă care exprimă o lene morală și intelectuală a celor incapabili să depășească populismul i-aș spune ieftin. (…)

Și da, indiferent cât vor încerca unii viteji să mimeze sacrificiul așa pe acest altar al reformei, eu vă spun deschis ceea ce știți cu toții că acest pachet a fost negociat și închis de vreo două trei luni de zile. Acesta este adevărul. Și va maerge înainte, dar în condiții corecte.

Un alt lucru important pe care țin să îl spun și îl spun ferm, că nimeni nu se va atinge de fondurile destinate comunelor! Și, din discuțiile pe care le-am avut cu partenerii de guvernare, punctul nostru de vedere a fost înțeles!

Înghețarea investițiilor ar fi fost un act, din punctul meu de vedere, de sabotaj economic și socia pe care noi nu ni-l permitem! Tocmai de aceea, trebuie ca investițiile să continue pentru ca locurile de muncă pentru mediul de afaceri mic și mijlociu să nu se piardă!

De aceea, bugetul de stat trebuie să conțină toate sumele astfel încât alocările pentru restul din PNDL, Anghel Saligny care au generat și generează cel mai amplu val de investiții publice în rural să continue și în 2026.

Și da – nu doar că toate aceste programe trebuie să continue, dar va trebui să asigurăm și lucrul ăsta sunt convins că va fi făcut în 2026 să încercăm să asigurăm plata la zi a facturilor.

Da anul acesta în prima jumătate trebuie să asigurăm cu finanțarea pentru programele existente, dar mai ales pentru finalizarea PNRR. Nu ne permitem întârzieri sau amânări.

Dar aș vrea să fie foarte clar un aspect. Toți banii din punctul de vedere al meu și al nostru toți banii din taxele și impozitele locale trebuie să rămână la dumneavoastră! Dacă oamenii din comunitățile dvs plătesc mai mult, atunci toți bani trebuie să se întoarcă acolo și să fie folosiți în investițiile locale.

Repet – din punctul nostru de vedere acest lucru este obligatoriu! Pentru că altfel, va fi foarte greu ca noi în Parlament să susținem un buget care nu ține cont de autoritățile locale!

De aceea, în final – vă propun, ca un ultim exercițiu de sinceritate, să recunoaștem acolo unde am greșit cu toții, să îndreptăm lucrurile cât mai rapid, să luăm măsurile corecte care se impun, să ne folosim mai mult mintea decât toporul și să refacem relația de colaborare între centru și teritoriu”.

Premierul Bolojan le-a spus primarilor că„ presiunea pentru reformă ar putea deveni realitate după următorul ciclu electoral”.

„Este doar o problemă de timp, până în 2028, până după alegerile care vor veni.

Astăzi, aproape jumătate din investițiile care se fac în România se fac prin autoritățile locale, ceea ce este un procent dublu față de cel din Uniunea Europeană”, a afirmat Bolojan.

În schimb, situația veniturilor locale este mult mai slabă decât media europeană.

În media țărilor din Uniunea Europeană, veniturile din taxele locale acoperă cheltuielile de salarii. În România, veniturile din taxele locale reprezintă un sfert din cheltuielile de salarii.

Acest pachet pentru administrație, pe care ar trebui ca cel mai târziu săptămâna viitoare să-l adoptăm (…) conține și componenta de reducere de personal acolo unde personalul depășește limitele care vor fi stabilite.

Administrațiile pot funcționa cu mai puțini angajați.

Nu mai puteam să rămânem la taxele pe care le-am avut (…) Niciun cetățean, nici eu, nici dumneavoastră, nu suntem încântați că trebuie să plătim impozite și taxe în plus. Dar trebuie să le explicăm cetățenilor că nu mai puteam merge în această formulă.

Prioritatea Guvernului va fi finalizarea proiectelor aflate în faze avansate. Va trebui să ne concentrăm să finalizăm investițiile care sunt în stadii avansate, pentru că altfel se degradează și costă mult mai mult.

Posibilitatea de a lansa noi investiții este foarte limitată.

Capacitatea noastră de a începe noi investiții este foarte scăzută și nu are rost să creăm așteptări care nu pot fi onorate.”

Marți, 1.370 de primării de comune au intrat în grevă de avertisment, timp de două ore, amenințând cu greva generală.

Angajații nu doresc reducerea posturilor și nici stoparea începerii de noi investiții cu bani de la bugetul de stat, deși premierul le-a explicat că nu mai există bani, iar a împrumuta de la bânci nu se poate face decât la dobânzi foarte mari.