Reforma administrației, în dezbatere publică. Bolojan își va angaja răspunderea în Parlament

Proiectul de lege privind reducerea cu 10% a cheltuielilor din administrația publică locală și centrală a fost publicat în dezbatere publică de ministrul Dexvoltării, Cseke Attila. (Vezi document la finalul articolului)

Premierul Ilie Bolojan își va angaja răspunderea în plenul Parlamentului, , celmai probabil vineriastfel încât actul normativ să intre în vigoare rapid – evident, dacă nu va fi atacat la Curtea Constituțională, așa cum s-a întâmplat cu Legea privind reforma pensiilor magistraților, care este blocată de șase luni.

Potrivit premierului, aceste măsuri trebuie adoptate înainte de legea bugetului, planificată pentru luna februarie.

La nivel local, autoritățile vor fi obligate să reducă 10% din posturile ocupate, iar la nivel central vor fi restructurate instituții, cabinete și agenții.

Toate acestea, fără a fi afectate salariile de bază ale angajaților. Se va „umbla” , însă, la sporuri.

Guvernul estimează că aceste măsuri vor aduce economii de 3,37 miliarde de lei în 2026, iar în perioada 2027-2030 economiile anuale vor ajunge la aproape 5,8 miliarde de lei. În total, impactul bugetar ar putea ajunge la 0,2% din PIB anual.

Legea introduce și limitarea la două mandate de câte 3 ani pe aceeași funcție, în cazul înalților funcționari publici, urmate de rotație obligatorie și evaluare de performanță.

În paralel, se reduc cabinetele demnitarilor: cabinetul premierului scade de la 9 la 5 posturi, iar în prefecturi numărul maxim de angajați va fi redus cu 25%.

Pentru a crește veniturile locale, proiectul introduce majorarea cu 100% a impozit ului, timp de 5 ani, pentru clădirile construite fără autorizație. Primăriile vor putea folosi imagini satelitare, drone și inspecții pe teren pentru identificarea construcțiilor nedeclarate.

Șoferii rămân fără permis dacă nu își plătesc amenzile în termen de 90 de zile. Totodată, amenzile vor crește cu 30% dacă nu sunt plătite în 3 luni, apoi cu încă 30% după 6 luni.

Proiectul schimbă și regulile pentru jocurile de noroc. Operatorii vor avea nevoie de acordul explicit al primăriilor, iar autorizațiile vor fi reînnoite anual. Consiliile locale vor putea limita zonele unde pot funcționa aceste activități și vor stabili taxe locale în funcție de suprafață.

