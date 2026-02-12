Reforma administraţiei se va face prin OUG, dar PSD a pus o nouă frână: Proiectul lui Bolojan este la „ajustare”

Proiectul Ordonanței de urgență (OUG) privind reforma administraţiei locale și centrale nu figurează pe ordinea de zi a ședinței de joi a Guvernului, deoarece nu are avizele miniștrilor PSD.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu (PSD) refuză să dea avizul, invocând că el şi-a reorganizat instituția, astfel că a cerut să fie exceptat de la semnătură.

Anunțul a fost făcut, marți, de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila (UDMR: „(…) O să facem un răspuns, pentru că Ministerul Agriculturii a făcut nişte propuneri care nu intră în sfera de competenţă a Ministerului Agriculturii”.

Însă și ministrul Justiției, Radu Câmpeanu, se codește să dea avizul – și a cerut „reformularea” unor prevederi din proiectul de lege publicat deja în urmă cu o lună de premierul Ilie Bolojan.

Cseke Attila: „Am avut ieri şi avem şi în aceste zile discuţii cu principalele ministere avizatoare şi, în principal, cu Ministerul Justiţiei, astfel încât proiectul să fie ajustat în aşa fel încât eventuale vicii de constituţionalitate să fie reduse la minimum posibil. Drept urmare, lucrăm la reformularea a două-trei texte din proiectul de lege, ca să poată fi promovat, în urma acestor reformulări, ca şi ordonanţă de urgenţă” .

Între textele în curs de reformulare se regăseşte şi unul privitor la contravenţii.

„Este o măsură referitoare la o contravenţie, prin care noi propuneam ca, dacă ea nu este plătită după o perioadă de timp, chiar după mai mulţi ani să poată să fie transformată în amendă penală. Înţeleg că sunt mai multe decizii ale Curţii Constituţionale astfel încât o faptă contravenţională nu poate deveni faptă penală sau sancţiune penală. Am înţeles acest lucru şi ne vom conforma exact cum a solicitat Ministerul Justiţiei”, a mai precizat Cseke Attila.

Cseke: „Avem din iulie-august anul trecut acest pachet de administraţie”

În opinia sa, ar fi fost mult mai bine ca măsurile de reformă a administraţiei să fi intrat în vigoare anul trecut.

„Pe masă avem acest pachet de administraţie din iulie-august anul trecut. Am mai declarat şi susţin în continuare că era foarte bine sau era mult mai bine pentru situaţia politică, inclusiv a coaliţiei, ca acest pachet să fi intrat în vigoare anul trecut. Să fi avut măsuri prin care şi statul îşi reduce din cheltuielile publice, pentru că acestea sunt necesare. Şi eu cred că trebuie să ne concentrăm pe ceea ce avem pe masă. Pe masă avem acest pachet şi acest pachet trebuie să fie promovat, într-un fel sau altul, în zilele următoare”, a spus ministrul UDMR.