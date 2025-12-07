Rezultate alegeri parțiale. Ciolacu a câștigat funcția de președinte al CJ Buzău, la o prezență la vot de doar 24,18%

Fostul premier și lider PSD Marcel Ciolacu a câștigat alegerile parțiale de duminică pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău.

El a obținut 51,97% din voturi (44.767), potrivit rezultatelor oficiale.

Prezența la vot a fost extrem de redusă, de doar 24,18% din totalul alegătorilor.

„Va veni o perioadă plină de provocări. Voi ține la parteneriatul cu Primăria pentru proiectele pe care le-am convenit. Voi continua, așa cum am promis, să fac echipă cu cât mai multe primării din județ”, a declarat Ciolacu.

Întrebat cum comentează eșecul candidatului PSD pentru funcția de primar al Capitalei, Ciolacu a răspuns: „Cred că dl președinte Grindeanu, întreaga echipă vor spune mai bine acest lucru. Din punctul meu de vedere, dl Băluță a pierdut aceste alegeri în urma votului util din această săptămână. Au ales să voteze cu cel mai bine plasat”.