Rezultate oficiale alegeri parțiale: Ciucu (PNL) devine primar general al Capitalei, cu peste 36% din voturi. Băluță (PSD), marele perdant: locul 3

Ciprian Ciucu (PNL) devine primar general al Capitalei, cu 36,17% din voturile expprimate de bucureșteni la alegerile parțiale de duminică, potrivit rezultatelor oficiale.

Candidatul PSD, Daniel Băluță, a căzut pe locul 3, de pe locul 2, cât apărea în exit poll, cu 26,1%. Astfel, el a obținut numai 20,50% dintre voturi.

Anca Alexandrescu, susținută de AUR, s-a clasat pe locul 2, cu 21,94% dintre voturi (față de 20,3%, în exit poll).

Cătălin Drulă – pe locul 4 – a obținut 13,90% dintre voturi (față de 12,6%, în exit poll).

Ana Ciceală, care a rupt din voturile lui Cătălin Drulă, a obținut 5,85% din sufragii (față de 6%, în exit poll).

Prezența la vot a fost de doar 32,71% din totalul de 1.803.728 alegători înscriși pe liste. Astfel, au votat 589.918 alegători.

Pe liste suplimentare au votat 10.925 alegători, iar cu urna mobilă, 2.032.