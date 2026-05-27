Scandal pe Legea salarizării bugetarilor. Bolojan îl trimite pe Pîslaru la Bruxelles să ceară un „acord” pentru eșalonarea creșterilor la demnitari

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat miercuri, la Digi FM, că l-a mandatat pe ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, să negocieze la Comisia Europeană un acord astfel încât creșterile salariale anunțate de acesta din urmă pentru demnitari să se facă eșalonat.

Proiectul noii legi a salarizării bugetarilor, publicat luni, a stârnit mari nemulțumiri, deoarece prevede majorări pentru demnitari și pentru anumite categorii profesionale aflate la vârful sistemului.

Bolojan are, însă o explicație pentru acest demers: „Piramida funcțiilor publice îi include și pe demnitari, că ne place, că nu ne place, atâția cât sunt – poate prea mulți. Eu am spus că reducerea numărului de parlamentari nu ar afecta democrația din România, dar sigur ar reduce cheltuielile. Deci, salarizarea unor demnitari pe o anumită scară este inevitabilă. Or, suntem în situația în care eu nu le iau apărarea, să ne înțelegem bine, eu nu fac politică uitându-mă la salariu, neapărat. (…) Și, revenind, l-am mandatat astăzi pe domnul ministru Pîslaru ca, în negocierile pe care le poartă în aceste zile cu Comisia Europeană, pentru că această ierarhie de salarii nu putea fi evitată, subliniez, să caute să eșaloneze în următorii ani creșterea salariilor la demnitari. Pentru că ceea ce accept, din ce spuneți dumneavoastră și spun cetățenii, bun, țara are multe probleme, chiar prima voastră urgență era să corectați faptul că demnitarilor nu le-au crescut salariile de 5 ani de zile ? Ceea ce este real, ca să ne înțelegem”, a declarat Ilie Bolojan.