Scandalul cu magistrații pentru pensiile speciale continuă. Nicușor Dan: „Nu voi semna cererea CSM de urmărire penală a Oanei Gheorghiu, greșeala nu e așa de mare”

Scandalul cu magistrații pentru pensiile speciale continuă, după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a acuzat că acestea sunt „de tip Caritas” și „banii de pensii speciale se iau de la gura copiilor flămânzi”., iar CSM a amenințat că îi face plângere penală.

Însă avizul pentru începerea urmăririi penale în acest caz trebuie dat de președintele Nicușor Dan, care a declarat că nu va semna solicitarea CSM.

„Cred că declarația doamnei vicepriministru a fost nefericită, iar reacția CSM a fost mult exagerată. Nu poate fi vorba ca o opinie să constitue faptă penală. În momentul în care va veni, dacă va veni cererea de avizare a urmăririi penale, eu nu voi semna, nu este nicidecum o faptă penală”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Întrebat dacă Oana Gheorghiu ar trebui să rămână în funcția de vicepremier, șeful statului a răspuns:

„Desigur. Toată lumea greșește, și nu e o greșeală atât de mare”.

Pe de altă parte, Nicușor Dan le ia apărarea magistraților, așa cum a făcut și înainte ca premierul Ilie Bolojan să își angajeze răspunderea pe legea de modificare a pensiilor acestora și de creștere a vârstei de pensionare de la 48 de ani la 65 de ani. Concret, președintele i-a cerut să introducă în lege 15 ani de tranziție, nu 10, așa cum a vrut premierul.

Iar cum legea a picat la CCR pe motiv că Bolojan nu a așteptat termenul legal de 30 de zile pentru avizul CSM, angajând răspunderea guvernului după doar 10 zile de la trimiterea solicitării de aviz la CSM – așa cum s-a procedat până acum fără ca judecătorii Curții să trântească legile -, procedura se reia de lazero.

„Problema principală este că avem o chestiune administrativă serioas. Printr-o decizie politică de acum mulți ani, pensiile au ajuns mai mari decât salariile, iar acum sunt egale cu acestea, ceea ce este absolut nefiresc. Există un acord în societate că această problemă trebuie corectată. Nimeni nu contestă acest lucru. Problema colaterală este că subiectul a devenit o temă de campanie politică, iar magistrații, din cauza acestei campanii, au devenit un fel de «vinovați de serviciu», ceea ce nu este normal”, a spus acum Nicușor Dan.

Marți, șeful statului se întâlnește la Cotroceni cu liderii partidelor din coaliție, după ce Ilie Bolojan (PNL) și Sorin Grindeanu (PSD) au intrat în conflict pe tema legii pensiilor speciale.