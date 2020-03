Scena finală din comedia patetică Iohannis PNL-PSD: Guvernul „Ludovic al II-lea” a primit votul de învestitură

Spectacolul reinstalării Cabinetului Orban, la 5 săptămâni după ce fusese demis prin moțiunea de cenzură votată de PSD-Pro România-UDMR-Minorități s-a derulat, sâmbătă, timp de 6 ore în Parlament - for care își ia acum o binemeritată vacanță. Cele mai multe voturi „pentru” au fost date de PSD, în timp ce parlamentarii PNL au lipsit pe capete: 42 din totalul de 111

Scena finală din comedia patetică ce ni s-a livrat, de două luni încoace de președintele Klaus Iohannis și PNL, pe de o parte, și de „marele adversar” PSD – adică de către primul om în stat și de marile puteri politice din România – a avut loc sâmbătă, în Parlament, când Guvernul „Ludovic al II-lea” a primit votul de învestitură, cu același premier și aceiași miniștri demiși în urmă cu 5 săptămâni, prin moțiuna de cenzură depusă de PSD.

Au fost 286 voturi „pentru”, 23 împotrivă și o abținere. În total, 310 parlamentri prezenți din totalul de 465, iar 309 și-au exprimat votul.

La Camera Deputaților au votat 113 parlamentari PSD, 38 – PNL,22 – USR, 9 – Pro România, 13 – UDMR, 11 – Minorități, 6 – Neafiliați (împreună cu cei de la ALDE, controlați de Călin Popescu Tăriceanu).

La Senat au votat: 59 – PSD, 4 – PNL, 11 – USR, 4 – UDMR, 8 -Neafiliați.

Cele mai multe voturi „pentru” au fost date de PSD, respectiv 178, în timp ce parlamentarii PNL au lipsit pe capete: 42 din totalul de 111.

Cei de la Pro România și Neafiliați au votat împotrivă.

10 ore de spectacol ieftin

Spectacolul de sâmbătă a durat circa 10 ore, timp în care s-au derulat pe repede-înainte toate procedurile de reinstalare a Cabinetului Orban (audieri timp de 7 minute pentru fiecare ministru – parlamentarii PNL au lipsit -, apoi votul s-a derulat extrem de lent, cu parlamentarii intrând în grupuri de câte 20, purtând măști la gură).

Guvernul Orban fusese demis, în urmă cu 5 săptămâni, prin moțiunea de cenzură depusă de PSD și votată inclusiv de Pro România și de UDMR.

Fiecare dintre cele trei formațiuni politice a avut motivele sale, dar toate au fost legate de cel puțin una dintre cele 25 de ordonanțe de urgență adoptate, fără avizele necesare potrivit legii, de Guvernul Orban în seara dinaintea zilei în care guvernul său a picat prin moțiune de cenzură. OUG 26/2020 privind alegerile anticipate i-a supărat însă pe toți. Între timp, CCR a declarat-o constituțională în 12 martie, exact înainte ca premierul desemnat, Florin Cîțu, să-și deună mandatul cu câteva minute înainte de votul de învestitură a cabinetului său.

USR, marele perdant

La dezbaterea moțiunii de cenzură și-a exprimat nemulțumirea și liderul USR, Dan Barna, după ce Orban a preferat să își asume răspunderea pe Legea alegerii primarilor în 2 tururi de scrutin, ca să pice la votul moțiunii PSD, pentru a declanșa procedura anticipatelor, în loc să repecte protocolul încheiat cu USR, prin care se angaja să adopte prin ordonanță de urgență (OUG) revenirea la 2 tururi pentru primari (lege modificată în anul 2011 de PDL, inițiator fiind actualul vicepremier Raluca Turcan).

”Toată România se întreabă azi dacă nu cumva asistăm la un nou blat PSD – PNL, dacă nu cumva rulează episodul USL 2. Nu vom tolera în vreun fel înțelegeri pe sub masă. Am pus în acordul politic cu PNL câteva condiții care țin de democrație, iar votul la locale în două tururi e una dintre ele”, a declarat el, a tribuna Parlamentului.

Ulterior, Barna a fost întrebat de jurnaliști, la ieșirea de la consultările de la Cotroceni, dacă, pentru USR, PNL este un partid blatist sau partener. Iată ce a spus: „PNL va trebui să dea dovadă că această dezvoltare de scenarii nu e parte a unui blat, ci parte a contextului politic actual și a forței pe care PSD o are nemeritat în Parlament. Negocierile politice între partide sunt legitime, însă când aceste negocieri sunt împotriva intereselor cetățenilor, atunci vorbim de blat”.

Acum, marele perdant este USR. PSD a obținut rămânerea la alegeri într-un singur tur pentru primari – lege care favorizează și PNL, ca al doilea mare partid care are primari și consilieri locali și județeni.

Între timp, USR a primit o nouă lovitură – de data aceasta de la Iohannis, care a declarat, vineri, că a primit o singură propunere de premier.

Aceasta, în condițiile în care Alianța USR-PLUS l-a propus de aproape două luni pe Dacian Cioloș pentru funcția de prim-ministru.

Liderii USR s-au declarat devoltați de minciună, iar europarlamentarul Cristian Ghinea l-a demascat pe Iohannis că a cerut, în 2018, ca USR să nu desemneze niciun premier, apoi a numit-o pe Viorica Dăncilă de la PSD.

Amintim că, în noiembrie 2015, când premierul de atunci Victor Ponta și-a depus mandatul după catastrofa de la clubul Colectiv, nici PNL, nici PSD nu au propus vreun premier, iar Iohannis l-a desemnat pe Cioloș. Înainte de alegerile parlamentare, PNL a vrut să-l preia pe Dacian Cioloș în partid, însă acesta a refuzat.

Sâmbătă, USR nu a avut de ales: a trebuit să voteze Guvernul Orban II. Însă ironia sorții a făcut ca tocmai parlamentarii PNL să vină într-un număr extrem de mic la votul de învestire a propriului guvern.

Barna: „Trebuie să votăm guvernul, nu se poate să ne dăm loviți”

Dan Barna a transmis următorul mesaj:

“Întotdeauna când societatea trece printr-o criză, de la război la calamitate sau epidemie, sunt unii dintre membrii ei care sunt și trebuie să fie în prima linie. Oameni care nu pot sta deoparte, oameni care nu au luxul să aleagă să stea feriți, la adăpost. Fie că vorbim despre soldați sau pompieri, fie ca vorbim despre medici și personal de intervenție, fie că vorbim despre cei care fac pâine, îmbuteliază apă, coordonează instituții sau păzesc spitale.

Astăzi, în mod particular, parlamentarii României trebuie să fie și ei în prima linie. Tot aud de ieri că unii nu ar veni azi să voteze, că poate nu e sigur, că există un risc și că e mai sănătos și mai comod să stăm deoparte.

Astăzi, când trebuie să votăm învestirea unui guvern, în plină criză de coronavirus, nu se poate să ne dăm loviți. Pentru că astăzi: „asta e meseria noastră și trebuie să ne-o facem”. Despre asta e cuvântul responsabilitate. Cu doar câteva excepții foarte bine justificate parlamentarii USR vor fi prezenți în Parlament la votul de astăzi. Vom vota pentru învestire și o vom face la vedere. Speram că și celelalte grupuri vor face la fel”.

Liberalii al lipsit masiv de la vot

Liberalii au venit în număr extrem de mic la votul pentru învestirea guvernului, din cauză că mulți dintre senatorii și liderii partidului sunt izolați la domiciliu, după ce au intrat în contact direct cu senatorul Vergil Chițac, care, infectat cu coronavirus, și-a contaminat colegii.

De altfel, la audierea miniștrilor, nu a fost prezent niciun parlamentar PNL.

Deputatul USR Cătălin Drulă a publicat pe pagina de Facebook cifrele de prezență până la ora 16.20 (291 din totalul celor 310 parlamentari care au votat până la final):

grup USR: 33 voturi din 40 membri (prezență: 83%)

grup PNL: 42 voturi din 113 membri (prezență: 37%)

grup PSD: 178 voturi din 202 membri (prezență: 88%)

grup UDMR: 16 voturi din 30 membri (prezență: 53%)

grup PMP: 12 voturi din 15 membri (prezență: 80%)

grup PRORO: 10 voturi din 21 membri (prezență: 48%)

„USR și-a făcut datoria. Am venit la vot în Parlament și am votat pentru învestirea unui guvern cu puteri depline. Am avut o prezență masivă, excepțiile fiind colegi cu contraindicații medicale”, a scris Drulă pe Facebook.

Orban: Este timpul ca bătăliile politice să înceteze

Premierul Ludovic Orban a transmis și el următorul mesaj:

”Partidul Naţional Liberal şi-a asumat această sarcină dificilă a guvernării în vremuri grele pentru ţară. În aceste momente dificile pentru țară, este timpul ca bătăliile politice să înceteze și responsabilitatea fiecăruia dintre noi să primeze în fața intereselor personale sau de partid. Responsabilitatea noastră politică individuală și a fiecărui român în parte este cel mai important antidot împotriva răspândirii infecțiilor cu Coronavirus.

Guvernul României a acționat ferm și cu promptitudine până acum încă de la primele semne ale epidemiei COVID-19 în statele europene partenere și a adoptat măsuri stricte pentru limitarea răspândirii infecțiilor cu Coronavirus în țara noastră. Obligațiile de plată ale statului către cetățeni și companii vor fi onorate fără întărziere și fără nicio tergiversare birocratică. În măsura posibilităților, vor fi compensate sau amânate la plată unele obligații fiscale și bugetare datorate de persoanele fizice și juridice din România. Niciun cetățean român nu va fi lăsat singur de Guvernul României.”

Parlamentul își suspendă activitatea

După turul de forță de sâmbătă, Parlamentul își suspendă activitatea timp de o săptămână, cu posibilitatea de prelungire, în contextul crizei generate de coronavirus.

Anunțul a fost făcut de președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu (PSD).

Activitățile vor fi, însă, desfășurate în mediul online, atât timp cât este posibil, a precizat liderul interimar al PSD.