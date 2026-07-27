Scumpirile la pompă, blocate de Parlament prin reducerea progresivă a accizei la carburanți. Nazare: „Prima treaptă va fi de 10%”

Starea de urgență în domeniul carburanților va fi reluată, dar cu amendamente, după ce OUG 19 a expirat la finalul lunii iunie. Partidele au căzut de acord în Parlament, cu reducerea progresivă a accizei, potrivit ministrului interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Astfel, Comisia de Buget a Senatului a decis luni, în prima zi a sesiunii parlamentare extraordinare convocate până pe 31 august, să se renunțe la reducerea cotei de TVA de la 21% la 19% la carburanți. Iar reducerea accizei să se facă astfel încât prețul motorinei să nu crească la 10 lei pe litru.

Alexandru Nazare a declarat, la finalul ședinței Comisiei de Buget a Senatului: „Am propus o serie de amendamente care să aducă textul la realitatea de astăzi. Față de situația din martie, piața de zi se comportă cu totul altfel și de aceea am propus să nu intrăm în modificarea TVA pentru că ar fi fost contrar dreptului UE și mâine-poimâine vin agențiile de rating dar în schimb să venim cu un mecanism de acciză dinamică, o reducere graduală a accizei între 5% și 25% care să opereze în funcție de mecanismele de piață.

Astfel că, odată cu adoptarea acestor amendamente o să avem un act normativ care să răspundă nevoilor de azi ale pieței luând în calcul și o realitate pe care nu trebuie să o negăm. Este posibil, și am avut o consultare în cursul acestei dimineți cu toți operatorii din industria petrolieră, presiunea este foarte mare și există un risc de penurie, deci trebuie să luăm în calcul acest lucru la introducerea unei plafonări. Însă prin amendamentele de azi ne adaptăm mai bine realităților de azi.

Reducerea la acciză în prima treaptă este de 10%, asta înseamnă că o să avem o redecuere de 10% din momentul promulgării legii. Mulțumesc tuturor partidelor că ne-am pus azi de acord”.

Alte măsuri din propunerea legislativă:

1. Exportul de motorină se poate realizează doar cu acordul ministerului cu atribuții în domeniul economic și ministerul de resort. PSD spune căRomânia ar depinde de importuri de țiței în proporție de aproximativ 75%, astfel că e nevoie de măsuri precum obligația de limitare a exporturilor și a livrărilor intracomunitare de carburanți.

2. Adaosul comercial practic de operatorii economici care importă, distribuie și / sau comercializează benzină, motorină și țiței este limitat la cel mult 50% din media adaosului comercial înregistrat în anul 2025.

3. Se introduce posibilitatea ca operatorii economici să diminueze conținut de biocarburant din volumele de benzină puse pe piață de la 8% la minim 2% pentru benzină, pe perioada de aplicare a măsurilor de protecție

4. Introducerea contribuției temporare de solidaritate. Scăderea încasărilor din acciză la motorină va fi compensată prin introducerea unei contribuții temporare de solidaritate aplicate operatorilor din sectorul combustibililor și al rafinării care înregistrează profituri în această perioadă de criză. Contribuția de solidaritate va fi de 60% din veniturile obținute din comercializarea țițeiului extras din zăcăminte situate pe teritoriul Romaniei.

Legea va prevedea că măsurile se vor aplica pentru 6 luni, perioadă care poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni.

Deputatul PSD Bogdan Ivan, ministru demisionar al Energiei, a declarat, la rândul său, că legea va prevedea că Guvernul va putea prelungi, prin hotărâre, perioada în care se aplică aceste măsur.

Aceasta înseamnă că instalarea unui guvern cu drepturi depline este departe de a se înfăptui până la finalul lunii octombrie, sau poate chiar că vor fi declanșate alegeri anticipate.

Bogdan Ivan: „La nivelul de azi al prețurilor la motorină, acciza va fi scăzută cu 10%, ceea ce înseamnă o reducere de 34 de bani pentru fiecare litru. Nivelul se stabilește în funcție de evoluția simultană a cotațiilor Platts și a prețului mediu la pompă.

Dacă presiunea din piață crește, mecanismul intervine gradual: 51 de bani/litru (scădere cu 15% a accizei) pentru prețuri între 9,98-10,42 lei pe litru; 68 de bani/litru (scădere de 20% a accizei) pentru intervalul 10,42-10,85 lei/litru; 85 de bani/litru (scădere de 25% a accizei) pentru prețuri la pompă mai mari de 10,85 lei/litru.

Situația de criză pe piața țițeiului și produselor petroliere este instituită până la 31 octombrie 2026, ca termen cert și verificabil. În viitor, Guvernul va putea interveni rapid, însă doar pe baza unor criterii obiective:

– o creștere de cel puțin 20% a cotațiilor internaționale sau a prețurilor la pompă, respectiv apariția unui risc real de întrerupere a aprovizionării pieței cu carburanți.

– limitarea adaosului comercial este indexată o singură dată cu rata inflației și va fi verificată ca medie pe întreaga perioadă de criză;