Senatoarea Victoria Stoiciu a demisionat din PSD, refuzând să semneze moțiunea de cenzură croită de Grindeanu cu AUR: „Nu pot și nu voi gira niciodată normalizarea fascismului!”

Senatoarea Victoria Stoiciu a demisionat din PSD, marți, după ce a refuzat să dea semnătură pe lista pentru moțiunea de cenzură pe care partidul său o va depune la Parlament împreună cu AUR.

Este al doilea parlamentar PSD care demisionează din partid în ultimele zile, după decizia orghestrată de Sorin Grindeanu, Claudiu Manda și Olguța Vasilescu de a retrage sprijinul premierului Ilie Bolojan și de a demite, cot la cot cu partidul extremist AUR, Guvernul din care a făcut parte și PSD, timp de 10 luni.

„Nu pot și nu voi gira niciodată normalizarea fascismului”, și-a argumentat ea decizia, într-o postare pe Facebook pe care o publicăm integral:

„Astăzi mi-am înaintat oficial demisia din Partidul Social Democrat. Decizia vine ca un pas firesc după ce ieri am refuzat să semnez moțiunea de cenzură, marcând momentul în care viziunea mea și direcția actuală a partidului au intrat pe contrasens total. Consider că este nevoie de un cordon sanitar absolut care să mențină forțele extremiste în izolare politică totală. Orice încălcare a acestui principiu nu reprezintă doar o eroare tactică, ci o normalizare a fascismului. Pas cu pas, până când monstrul va fi prea mare ca să îl răpunem.

Istoria este cel mai bun profesor. Ascensiunea fascismului în perioada interbelică nu s-a produs subit. A fost rezultatul unor concesii repetate făcute de forțele democratice, care au sacrificat viitorul pentru calcule politice mici și rațiuni de moment. De ce credeți că social-democrații germani păstrează cu sfințenie acest cordon sanitar în raport cu extremiștii lor? Pentru că se uită înapoi în istorie. Și nu vor să o repete.

Nu pot și nu voi gira niciodată normalizarea fascismului.. Este o linie roșie peste care nu se poate trece.