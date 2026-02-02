Senatorii, obligați să fie prezenți fizic la ședințele de plen. Abrudean: „Dacă nu, sunt absenți – deci vor fi sancționați”

Parlamentarii revin după 42 de zile de vacanță, luni, când începe prima sesiune din acest an, iar senatorii vor fi obligați să fie prezenți fizic la ședințele de plen, astfel că nu mai pot participa în format online.

„Este o decizie a Biroului Permanent de a avea prezență fizică la Senat, este o chestiune de responsabilitate pe care ne-am asumat-o. Deci, toți senatorii vor fi prezenți la plen. Este ceva normal. Dacă nu, sunt absenți. Nu vor participa la plen, deci vor fi sancționați”, a declarat mircea Abrudean, președintele Senatului.

Până în sesiunea trecută, senatorii puteau participa și online la majoritatea ședințelor plenului, exprimându-și votul pe tabletă, printr-o aplicație specială.