Șerban Nicolae a reușit: Senatul l-a eliminat pe Iohannis de la numirea șefului Consiliului Concurenței

La inițiativa PSD-iștilor Șerban Nicolae și Daniel Zamfir, plenul Senatului a eliminat, miercuri, Președintele României din procedura de numire a conducerii Consiliului Concurenței, care urmează să fie desemnată de majoritatea parlamentară.

Senatul este forul decizional, astfel că legea va merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis.

S-au înregistrat 80 de voturi „pentru” (PSD, ALDE, PMP), 48 de „împotrivă” (PNL, USR, UDMR) și 2 abțineri.

Argumentul lui Șerban Nicolae: „Am făcut amendamente prin care resetăm mandatele membrilor Consiliului Concurenţei. La ora actuală, membrii au mandate intercalate, unora li se termină mandatul în luna aprilie a acestui an, altora peste aproximativ un an şi jumătate, altora peste trei ani şi jumătate. Această anomalie trebuie corectată şi am propus amendamente (…) în aşa fel încât toate mandatele să înceapă la aceeaşi dată, să se termine la aceeaşi dată, regulile în privinţa numărului de mandate şi a interdicţiilor să fie aceleaşi pentru toţi şi toată activitatea să înceapă în condiţii de deplină egalitate”.