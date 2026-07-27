Sesiunea parlamentară extraordinară a început în sistem hibrid, cu sala de plen a Camerei Deputaților aproape goală

Sesiunea parlamentară extraordinară a început luni, în sistem hibrid, astfel că puțini senatori și deputați sunt prezenți la ședințele plen și la lucrările din comisii, unde au început dezbaterile pe cinci legi din PNRR ajuns pe ultima sută de metri.

La Camera Deputaților, ședința de plen a început la ora 10:00 și au venit mai puțin de 100 de aleși. Senatul v avea ședință începând cu ora 14:00.

Parlamentarii sunt în continuare în vacanță până la 1 septembrie, în ciuda crizelor care se suprapun: criza politică – după ieșirea PSD de la guvernare și dărâmarea Guvernului Bolojan prin moțiunea de cenzură depusă împreună cu AUR – și criza de securitate – cu trei drone doborâte în ultimele zile.

În plus, sindicatele din sănătate amenință cu greva, marți, cerând bani mai mulți și blocând – inclusiv la Curtea de Apel București – adoptarea Legii salarizării bugetarilor. În plus, sindicaliștii au refuzat să meargă la negocieri pe această lege.

Astfel, Legea salarizării begetarilor nu va fi dezbătută și votată în Parlament în această sesiune extraordinară. Riscul neadoptării acestui proiect, până la finele lunii august, este pierderea a 771 de milioane de euro din PNRR.

5 proiecte de lege PNRR

Concret, șase proiecte legislative figurează pe ordinea de zi, iar dintre acestea, unul vizează aprobarea Acordului de împrumut SAFE și cinci sunt legate de PNRR:

aprobarea Acordului de împrumut SAFE între Uniunea Europeană şi România, semnat pe 12 mai la Bucureşti şi pe 20 şi 21 mai la Bruxelles;

stimularea personalului ANAF și al Autorității Vamale pentru creșterea încasărilor și combaterea evaziunii;

reforma carierei funcționarilor publici și a personalului contractual din administrație;

Codul Urbanismului;

pachetul privind decarbonizarea, care include sectorul încălzirii și răcirii, precum și dezvoltarea sectorului hidrogenului;

modificarea legislației privind incompatibilitățile și Agenția Națională de Integritate.

Fiecare dintre cele cinci reforme este legată de fonduri europene de cel puțin 770 de milioane de euro, iar impactul financiar total depășește 3,85 miliarde de euro.

Totodată, la punctul 7 pe ordinea de zi figurează inițiative legislative adoptate de Senat în calitate de primă Cameră sesizată.

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