Șifonat rău, Năsui renunță să o aducă la Economie pe Prisecariu – acuzată că a turnat la Securitate

Șifonat rău în mass-media după încercarea de a o muta de la MFP la Ministerul Economiei pe Florina Prisecariu, o apropiată de PSD și pe care CNSAS o acuză de colaborare cu Securitatea ca poliție politică, Claudiu Năsui renunță la acest demers.

Iată mesajul ministrului Năsui, postat pe Facebook fără însă a preciza cine i-a propus mutarea:

„Am încercat să mut o directoare din ministerul finanțelor în ministerul economiei. Voi renunța la mutare.

Unii oameni își doresc să rămână în ministerul economiei, dar unii vor pleca. Din punct de vedere administrativ, am ca scop să repar multe lucruri în minister. De aceea am căutat o persoană care să aibă experiență în zona aceasta. Nu cunosc multă lume la stat, așa că am căutat cât de bine am putut persoane. Am renunțat la numirea ei în calitate de secretar general tocmai din cauza dosarului CNSAS, dar m-am gândit că un transfer de la un minister la altul nu va fi problematic.

Mutarea ei ar fi fost de pe postul pe care îl ocupă acum la ministerul finanțelor, pe fix același post la economie.