Soarta Guvernului se decide zilele astea la CCR (pensiile magistraților) și în PSD (concedierile din primării). Mesajul lui Bolojan, de la negocierile de la Bruxelles

Această săptămâna este decisivă pentru soarta Guvernului PSD-PNL-USR-UDMR-Minorități. Premierul Bolojan așteaptă cu demisia pe masă hotărârea de miercuri a Curții Constituționale (CCR) pe Legea de modificre a pensiilor magistraților, dar și a PSD privind reforma în administrație, ce prevede concedierea a 13.000 de angajați din primării.

Senatorul Daniel Zamfir, lider al grupului PSD de la Senat, a declarat, luni: „Eu cred că nimeni nu este de neînlocuit, nici domnul Bolojan, cu toată simpatia. Coaliţia poate să continue şi dacă domnul Bolojan decide să nu mai continue în funcţia de prim-ministru”.

Despre concedierile din primării propuse de Bolojan, Zamfir a spus: „Inclusiv cei angajaţi în administraţia publică locală sunt cetăţeni ai României şi orice concediere afectează un om. Concedierile sau restructurarea, mai degrabă, trebuie să fie una bazată pe criterii, să zic, de competenţă, dacă vreţi şi nu vă place lucrul ăsta. Trebuie, pe scurt, să plece oamenii leneşi şi ineficienţi şi să rămână cei care, într-adevăr, îşi fac treaba. Dar concedierea colectivă, repet, nu cred că este o soluţie. Şi aţi avut aici atâtea exemple pe care le-au dat cei din administraţie, primarii, de la toate partidele politice. N-a fost vorba de culoarea politică, toţi primarii, fie de la PSD, PNL şi chiar USR, au fost împotriva acestui mecanism”.

Premierul Ilie Bolojan, aflat la Bruxelles pentru negocieri privind fondurile europene, s-a întâlnit luni cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru Economie și Productivitate și a transmis următorul mesaj:

„Discuție foarte bună astăzi cu comisarul european Valdis Dombrovskis despre situația macroeconomică și fiscală a României. Vom lucra în continuare la reformele necesare pentru a consolida stabilitatea și a asigura sustenabilitatea finanțelor publice. Vom continua dialogul strâns pe aceste teme importante.”

Comisia Europeană a început o procedură privind deficitul bugetar al României, urmând ca la mijlocul lunii octombrie să prezinte un raport privind efectele pachetelor de reforme pe care Guvernul Bolojan și le-a angajat în fața Parlamentului. Dacă raportul va fi negativ, fondurile europene îi vor fi suspendate României.

În Pachetul 1 (asumat pe 7 iulie), una dintre măsurile importante a fost majorarea cotei TVA standard de la 19% la 21% iar cea redusă, de la 9 la 11%, începând cu 1 august.

Din Pachetul 2, reforma administrației locale a fost eliminată pe ultima sută de metri, la sfârșitul lunii august, lacererea PSD. Premierul Bolojan a anunțat că asumarea reformei este „amânată penteu două săptămâni”, însă de atunci, au trecut mai bine de trei săptămâni, iar proiectul este blocat în continuare.