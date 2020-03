Stare de urgență în România. Orban anunță primele măsuri: Pregătim o rectificarea bugetară; avem nevoie de achiziții rapide, prin negociere directă

Premierul Ludovic Orban a anunțat duminică, într-o conferinţă de presă la Vila Lac 1, unde este în autoizolare după ce a luat contact cu senatorul PNL Vergil Chițac confirmat cu coronavirus, primele măsuri ce vor fi incluse în decretul de instaurare a stării de urgență, ce va fi semnat, luni, de președintele Klaus Iohannis, pentru a se reduce cât mai mult posibilitatea infectării cu coronavirus (COVID-19) a românilor.

Jurnaliștii i-au putut adresa întrebări prin telefon.

Orban a precizat că luni va fi pus în funcțiune un sistem de videoconferință „care să ne permită să facem ședințele de guvern fără prezența fizică a miniștrilor aflați în izolare”.

„Cel mai probabil miercuri va fi ședința”, a adăugat el, arătând că pregătește o rectificare bugetară:

„Până miercuri, pregătim primele măsurile care trebuie adoptate, pe de o parte, într-o mai bună acţiune pentru limitarea răspândirii infecției cu coronavirus. Pe de altă parte, măsurile de care suntem siguri că sunt serioase și pot oferi un sprijin real domeniilor economice afectate, de asemenea, pentru care există cu certitudine o susținere financiară bugetară. Printre măsurile pe care le-am inclus în cadrul decretării situației de urgență, am introdus și posibilitatea rectificării bugetare înainte de termenul care era permis prin intermediul legislației anterioare.

Cu siguranță, vom avea nevoie de o rectificare bugetară și vom face această rectificare bugetară imediat ce vom avea o imagine clară asupra nevoilor reale crescute în domeniul sănătății publice, în domeniul asigurării ordinii publice, în domeniul finanțării spitalelor.

O altă măsură este (…) asigurarea unui buget către spitale la nivelul probabil fie al lunii decembrie a anului trecut, fie al lunii ianuarie, anul în curs, fără să mai condiționăm de numărul de internări, de tratamente care sunt făcute pentru diferite categorii de cetățeni care au nevoie de servicii sanitare, pentru că, în mod clar, ne așteptăm la o creștere a numărului de persoane care sunt diagnosticate pozitiv și care vor necesita tratamente în spitale.

Asta va reduce, practic, posibilitățile de a interna pentru alte boli sau pentru alte categorii de tratamente și, ca atare, vrem să asigurăm finanțare suficientă pentru spitale.

De asemenea, am gândit ca măsuri economice măsura de plată a concediilor medicale; este o măsură de sprijin a angajatorilor, de plată a concediilor medicale care nu au fost decontate încă de Casa Națională de Sănătate și aici, în mod clar, vom avea nevoie de o creștere a bugetului Casei Naționale de Sănătate pentru a face față unei cereri suplimentare de plată.

Va trebui, printre măsurile pe care le luăm, să asigurăm rambursarea cât mai rapidă a TVA şi aici va trebui să pregătim resursele financiare, de asemenea, și pentru o serie de alte măsuri. Deci, va fi şi rectificare bugetară”.

„Nu există riscul de apariție a unei penurii de alimente”

Premierul a făcut apel către români: ”Nu trebuie să vă aprovizionați peste necesitățile normale, nu trebuie să vă schimbați ritmul de aprovizionare. Din punctul meu de vedere și pe baza analizelor pe care le-am făcut, nu există riscul de apariție a unei penurii, a unei lipse de anumite categorii de produse alimentare sau alte categorii de produse. Dacă cumpărați mai mult decât cumpărați de obicei, această cumpărare, practic, îi poate lipsi pe alții, pe moment, de produsele care sunt cumpărate în exces. Mențineți un ritm normal, firesc, de aprovizionare, pentru că nu există un risc real să apară penurie în furnizarea vreunui produs”.

Iată principalele declarații:

„Deja în Comitetul pentru Situații de Urgență au fost luate măsuri care sunt extrem de importante. După cum ați fost informați, din toate țările în care există un număr de peste 500 de cazuri se va institui obligația intrării în izolare la domiciliu a cetățenilor care vin din aceste state. De asemenea, pentru toți cei care vin din zone în care este instituită carantina se va lua în mod obligatoriu, odată cu intrarea în țară, măsura de intrare în carantină pentru toți cetățenii care vin din astfel de zone.

De asemenea, am luat măsuri pentru a îmbunătăți capacitatea de acțiune a diferitelor instituții ale statului care sunt implicate în acest efort de reducere a posibilității de răspândire a virusului. Sigur că, deși numărul de cazuri comparat cu alte țări arată faptul că am luat măsuri care au avut efecte favorabile, începând de acum, limitarea răspândirii virusului va depinde în mare parte de un comportament responsabil al fiecăruia dintre cetățenii români.

Vă cer să respectați toate recomandările care sunt formulate de specialiști – de medicii epidemiologi, de reprezentanții Ministerului Sănătății – care sunt transmise prin intermediul unor informări și anunțuri de utilitate publică. Este foarte important, pentru reducerea riscului de contaminare a altor cetățeni, ca orice cetățean român să respecte măsurile care se iau: măsura carantinei, măsura izolării la domiciliu.

De asemenea, chiar dacă viața trebuie să se desfășoare normal în continuare, căutați să respectați recomandările formulate – care sunt foarte importante pentru dumneavoastră – privind evitarea infectării cu COVID-19 sau, pentru a elimina riscul de a-i infecta pe alții, în cazul în care sunteți purtător al virusului, măsuri care țin de menținerea unei relații sociale care să-i protejeze pe ceilalți: respectarea unei distanțe, evitarea unui salut foarte apropiat, strângerea de mână sau îmbrățișarea.

Știm foarte clar că suntem un popor care este foarte cald, foarte afectuos și suntem obișnuiți cu efuziuni afective atunci când ne întâlnim prieteni, rude. Va trebui să ne manifestăm afecțiunea, prietenia de la distanță. Va trebui să respectăm toate celelalte indicații care sunt stabilite și transmise pe toate canalele de comunicare, astfel încât să existe un risc cât mai mic de contaminare. (…)

Este clar că în domeniul transportului, atât rutier, cât și de marfă, în domeniul industriei ospitalității – hoteluri, restaurante, cafenele – în domeniul publicității, al organizării de evenimente, ca și în alte domenii, impactul epidemiei este foarte mare și guvernul este pregătit, în cursul săptămânii viitoare, printr-o consultare amplă a partenerilor sociali, atât a patronatelor, cât și a sindicatelor, să adopte măsuri rapide pentru susținerea companiilor din domeniile afectate și pentru susținerea angajaților care lucrează la aceste companii și care riscă să aibă de suferit de pe urma reducerii drastice a activității.

De asemenea, vom face în continuare analize, studii de impact, vom urmări cu mare atenție evoluțiile pe fiecare domeniu, astfel încât să adoptăm, oricând este necesar, măsuri care să poată să vină în sprijinul acestei zone care este afectată de economie.

Solicit către toți angajații instituțiilor statului să fie pe deplin mobilizați, să susțină toate măsurile care sunt adoptate de guvern, iar către mediul privat să fie extrem de dispuși spre dialog, spre cooperare, spre adoptarea celor mai bune decizii, pentru că noi ne dorim, ca guvern, să adoptăm cele mai bune soluții care să permită mersul înainte al economiei.

Economia trebuie să funcționeze, economia este fundamentală, ea trebuie să meargă în condițiile în care sunt date cât mai aproape de normal. Ea trebuie să meargă, în condițiile în care sunt date, cât mai aproape de normal, pentru că reducerea impactului negativ al epidemiei în economie trebuie să fie un efort conjugat atât al autorităților, cât și al mediului economic, cât și al angajaților.

Aș vrea să spun câteva cuvinte despre anunțul președintului privind declararea stării de urgență. Din păcate, am văzut foarte multe informații difuzate în mod iresponsabil despre eventualele măsuri care ar urma să fie adoptate în cadrul în stării de urgență.

La solicitarea președintelui, am cerut fiecărui ministru responsabil care are nevoie de măsuri speciale care să fie introduse în planul de măsuri aferente decretului prezidențial prin care se instituie starea de urgență să vină cu aceste măsuri și vreau să înștiințez cetățenii români că vom lua doar acele măsuri care sunt absolut necesare.

Am să vă dau numai câteva exemple. Se știe că e o nevoie acută de materiale, de echipamente, de substanţe, de medicamente, echipamente de protecție, pentru care există în momentul de față o dificultate foarte mare în obținerea lor, datorită cererii crescute din partea tuturor statelor pentru astfel de materiale.

Avem nevoie de proceduri de achiziții rapide, imediate, prin negociere directă, de fiecare dată când avem posibilitatea de a încheia contracte prin care să obținem astfel de produse, de echipamente, care sunt absolut necesare pentru funcționarea întregului dispozitiv care luptă împotriva acestui virus.

De asemenea, avem nevoie de măsuri care să întărească toate instituțiile care sunt în prima linie a bătăliei: întărirea direcțiilor de sănătate publică, întărirea tuturor structurilor din cadrul Ministerului de Interne, întărirea capacității spitalelor de a primi pacienți și de a furniza serviciile de sănătate, care sunt absolut necesare.

„Există posibilitatea de a plafona prețurile la anumite produse absolut necesare”

De asemenea, o altă măsură care este posibilă a fi luată – sigur, va fi luată numai după un studiu foarte atent – este măsura de a limita creșterile prețurilor la medicamente şi la astfel de produse, care sunt foarte căutate în momentul de față, pentru a nu permite o speculă cu aceste produse și există această posibilitate de a plafona prețurile la anumite produse absolut necesare, cum sunt măști, cum sunt mănuși, echipamente de protecție, dezinfectanți, biocide și alte categorii de produse. Orice măsură care va fi inclusă în cadrul stării de urgență va fi o măsură pe care noi o vom considera absolut necesară și vom încerca să limităm la maximum eventualele drepturi și libertăți care să fie afectate în cadrul stării de urgență.

„Rezultatul testului este negativ, adică sunt sănătos, dar am decis să stau în izolare”

Am fost contact, în conformitate cu ancheta epidemiologică, al unei persoane care a fost diagnosticată pozitiv, ştiţi foarte bine, este vorba de senatorul Vergil Chițac. Chiar dacă mi-am făcut analizele și rezultatul testului este negativ, adică sunt sănătos, în conformitate cu regulile stabilite, am obligația de a sta în izolare o perioadă de 14 zile de la momentul în care am avut contact cu persoana diagnosticată pozitiv.

Am decis să stau în stare de izolare într-o clădire oficială, administrată de RA-APPS. Deși aș fi avut posibilitatea să mă izolez acasă, alături de familia mea, am decis să mă izolez în această reședință doar din cauza faptului că această reședință îmi permite să îmi exercit integral prerogativele de premier și am ales această formă stând departe de familia mea.

Chiar dacă voi sta în perioada de izolare, practic, în această locație am toate cele necesare pentru a-mi exercita în deplină capacitate toate atribuțiile pe care le am în calitate de premier.

Fac un apel la calm, la responsabilitate, la un comportament civic, la respectarea legalității, a măsurilor stabilite de Consiliul Național pentru Situații Speciale de Urgență, măsuri stabilite de Guvern, măsuri stabilite de Ministerul de Interne. Orice decizie și orice măsură care este luată nu au alt scop decât să vă ferească de riscul de contaminare cu acest virus sau să combată efectele negative care pot apărea în economie datorită acestei epidemii.

Întrebări și răspunsuri

Reporter: (…) în afară de procedurile privind achiziţiile sau întărirea capacităţii spitalelor şi limitarea creşterii preţurilor la medicamente, mai sunt avute în vedere şi alte măsuri, cum ar fi restricţii de circulaţie sau ce se mai prevede între măsurile care vor fi luate în acest caz de stare de urgenţă? Şi o a doua chestiune ar fi: în România se fac extrem de puţine teste, cam 275 la 24 de ore, aveţi în vedere o creştere a capacităţii de testare pentru că este această capacitate de testare /…/ şi cu descopeirea de noi cazuri? Vă mulţumesc!

Ludovic Orban: La prima dumneavoastră întrebare, legată de starea de urgență, sigur că va exista o formă finală a decretului prezidențial, care va cuprinde toate măsurile care se iau. Eu am prezentat câteva măsuri pe care în mod cert le vom lua. De asemenea, propunerile noastre sunt și legate de măsuri în domeniul economic, de susținerea companiilor care sunt afectate de această criză, de asemenea, măsuri de susținere a angajaților de la aceste companii. Din câte știu, există și posibilitatea unor rechiziții. Dacă vom avea nevoie de spații de carantină, se poate apela la astfel de rechiziții, de asemenea, există posibilitatea de a exista la un moment dat anumite restricții, dar, din câte știu eu, ele nu sunt prevăzute în momentul de față. Sigur că forma finală a decretului va fi prezentată de președintele României.

În ceea ce priveşte capacitatea de diagnosticare, obiectivul nostru de peste o săptămână este de a crește capacitatea de diagnosticare. Pentru a putea crește capacitatea de diagnosticare este necesar să creștem numărul de aparate Real Time PCR, aparatele pe care se realizează aceste teste, să creștem numărul de kituri, de teste, numărul de kituri pentru realizarea acestor teste și, de asemenea, să creștem numărul de persoane care au expertiza, care au competența să facă aceste analize. În acest sens, suntem în curs de achiziție atât de Real Time PCR-uri, cât și de kituri necesare pentru realizarea analizelor. De asemenea, pentru instrumentele de recoltare a probelor, care sunt supuse analizelor și am luat măsuri de utilizare a unor astfel de aparate, de instrumente, de analizare și din alte domenii decât din domeniile respective. Vă dau un exemplu: la ANSVSA există 23 de astfel de aparate, din care cel mai probabil o să putem folosi o parte dintre ele. De asemenea, așteptăm la începutul săptămânii viitoare achiziționarea câtorva zeci, cel puțin 20 de aparate noi, cu câte 1.000 de kituri pentru analize în fiecare. Sigur că această capacitate de diagnosticare este foarte importantă, pentru că ne permite să punem cât mai multe diagnostice. Pe de altă parte, există o limitare. Cea mai importantă limitare pe care o vom avea este cea legată de persoanele care au competența să facă aceste analize și aici o să încercăm să identificăm un număr cât mai mare de specialiști care pot să realizeze aceste teste.

(…)

Reporter: Voiam să vă întreb, pentru că sunt foarte mulţi români care vor să se întoarcă în ţară din Italia, din Spania, în perioada acestor Sărbători Pascale (…) De ce nu luaţi în calcul să trimiteţi aeronave şi să aduceţi românii în ţară ca să nu mai vină cu autoturismele personale şi, iată, să treacă prin toate aceste ţări care deja sunt afectate de coronavirus şi să se expună şi mai mult acestui virus?

Ludovic Orban: Știți foarte bine că a existat o mare presiune să închidem granițele. Eu, întotdeauna, am dat un răspuns normal, legal. Nu putem închide granițele, pentru că am încălca dreptul cetățenilor români de a se întoarce acasă, pe de o parte; pe de altă parte, pentru că suntem țară a Uniunii Europene și suntem obligați să respectăm tratatul Uniunii Europene.

Din cauza asta, măsurile pe care le-am luat au ținut cont de țara din care vin cetățenii români. În funcție de țara sau zona din care vin, odată cu venirea în țară, vor fi supuși acestei restricții, pentru că există un risc să fie purtători ai virusului. Asta nu am făcut-o pentru că nu îi respectăm și că nu le respectăm drepturile și libertățile; am făcut-o ca să îi protejăm pe ceilalți cetățeni români de riscul infectării.

Fie trebuie să intre în izolare la domiciliu, fie trebuie să intre în carantină, dacă vin din zone carantinate, cum e, de exemplu, Italia. Se știe, cine vine din Italia, trebuie să intre în carantină. Astea sunt regulile care au fost stabilite: trebuie să stea în carantină sau în izolare. După expirarea termenului de 14 zile, în cazul în care nu prezintă niciun simptom, pot să se ducă la familiile lor. Aici, aș vrea, să spun așa, ca să înțeleagă oamenii: dacă ai cea mai mică suspiciune că ai putea fi contaminat cu virusul, e un act de responsabilitate să te izolezi, să eviți orice contact cu semenii tăi, cu alți cetățeni, pentru că riști să transmiți acest virus.

V-aş da ca o imagine: a avea cea mai mică suspiciune că ai virusul şi dacă te duci în comunitate, dai mâna, te apropii de oameni, stai aproape, transmiţi prin strănut, tuse sau prin vorbă, transmiţi. E ca şi cum aproape ai trage cu pistolul în ceilalţi. Aici trebuie responsabilitate, trebuie o grijă deosebită. Acestea sunt motivele. Inclusiv eu, nu m-am izolat ca să mă feresc de alţii, eu m-am izolat pentru ca să nu existe nici cel mai mic risc ca să transmit virusul altcuiva, în cazul în care aș fi purtător al virusului.

Înțeleg că e o restrângere să stai în izolare, să nu poţi să te deplasezi, dar este o restrângere necesară și este un act de responsabilitate și de conștiință față de semenii tăi să eviți riscul de a putea îmbolnăvi pe alţii. Din cauza asta le transmit tuturor cetățenilor români că nu le vom restrânge dreptul de a veni în țară, dar există această obligație, ca în funcţie de ţara sau zona din care vin și de nivelul restricţiei impuse, fie să intre în carantină, fie să intre în izolare o perioadă de 14 zile.

În ceea ce privește transportul persoanelor din Italia, nu putem să transportăm. În Italia sunt peste un milion de români, nu se poate organiza transport rutier, se știe foarte clar că există restricții împotriva cărora sigur că ne luptăm, restricții care au fost introduse de alte state. Se ştie de Ungaria, care a introdus restricții, se ştie de Slovenia, care a introdus restricții.

Transportăm pe calea aerului doar cazuri, de exemplu, de turişti, cum a fost situația unor turiști care au fost surprinși de declararea stării din Italia și care, efectiv, nu aveau niciun mijloc de trai, se aflau şi într-o situație dificilă, numai cazuri speciale, în care putem interveni pentru un număr mai restrâns.

Din cauza aceasta apelez la toți cetățenii români care se află în Italia, poate și în Spania, că acum şi în Spania este introdusă starea specială, să caute, în cazul în care au lucrat, în Italia știu că au lucrat în industria hotelieră sau în alte ramuri în care firmele au trebuit să închidă, să apeleze la toate formele de sprijin pe care le oferă statul italian. Sigur că suntem într-o permanentă legătură cu ambasada, cu consulatele și, la nivel diplomatic, păstrăm legătura și încercăm să găsim soluții de susținere a românilor care se află în situații deosebite în Italia sau în alte țări, în funcție de evoluția evenimentelor.

Redactor: Ce transmiteţi locuitorilor Capitalei României, ce se va întâmpla de mâine, să zicem, cu aprovizionarea.

Ludovic Orban: Primul lucru pe care îl mai spun o dată este că nu s-a discutat niciodată problema închiderii Bucureștiului. Asta a fost un fake news grosolan, care a fost lansat cu premeditare.

Am solicitat Ministerului de Interne să demareze o anchetă pentru a identifica sursa acestei dezinformări care a creat panică în București.

În ceea ce privește aprovizionarea magazinelor, farmaciilor, supermarketurilor, discuțiile pe care le-am avut sunt în sensul în care aceste magazine au capacitatea de a se aproviziona cu mărfurile, cu produsele necesare. Sigur că există o penurie, m-am și referit la ea, pe anumite produse de protecţie, cum sunt măsţi, mănuşi şi alte categorii de echipamente de protecţie.

Trebuie să știți că este o penurie nu numai în România și că încercăm să găsim toate soluțiile pentru a găsi furnizori, astfel încât să asigurăm aceste produse, dar prioritatea noastră, pentru aceste produse, este să asigurăm livrarea lor către zona sanitară, către angajații direcţiilor de sănătate publică, către spitale, către medicii de familie, către medicii din policlinici, către angajații Ministerului de Interne care sunt implicați în toate operațiunile și către toate companiile furnizori de utilități care au contacte şi către alte categorii, urmând ca ce mai rămâne disponibil să putem să distribuim şi către alte zone.

În ceea ce privește metroul, niciodată până la acest moment nu am avut pe masă analiza unei decizii de închidere a metroului. Aici am luat măsura și am investit ITM-ul cu competența de aplicare a acestei măsuri de decalare a programului de începere pe diferite zone, astfel încât să se evite aglomerația la anumite ore, adică într-o anumită zonă de birouri, de exemplu, sau într-un parc industrial sau în zone relativ apropiate, unde există foarte mulți angajați, unii să înceapă la ora 7:00, alții să înceapă la ora 8:00, alții să înceapă la ora 9:00, alţii să înceapă la ora 10:00, astfel încât să se diminueze fluxurile de oameni care folosesc transportul cu metroul la aceleași ore.

De asemenea, Ministerul Transporturilor a dispus conducerii Metroului să ia toate măsurile sanitare necesare în astfel de situații, să dezinfecteze toate spațiile comune ale metroului, de la garniturile de tren, și toate spațiile unde există posibilitatea de a atinge diferitele suprafețe de mulți cetățeni. Măsura de închidere a metroului este o măsură extremă, care nu are nici o fundamentare astăzi și care poate provoca perturbații majore în ceea ce privește mobilitatea cetățenilor din București. În ceea ce privește transportul public din București, STB este în subordinea Primăriei Capitalei și deciziile trebuie luate în funcție de necesitățile reale care există de transport, pentru că, repet, nu trebuie acum să ne închidem toți în case, nu trebuie să ne ferim acum și de deplasarea la locul de muncă.

Activitatea economică trebuie să funcționeze, sigur, respectând toate recomandările de protejare a sănătății, trebuie să funcționeze cât mai normal posibil. Sigur că este de evitat utilizarea mijloacelor de transport aglomerate. Pot fi folosite metode de transport alternativ, fie mașina personală, fie transportul cu bicicleta, fie alte mijloace de transport alternativ. Putem să mai mergem şi pe jos, dacă ne deplasăm pe distanţe scurte şi de preferinţă, este de evitat să te sui într-un mijloc de transport foarte, foarte aglomerat, unde există posibilitatea de a fi în contact apropiat pe o perioadă, pe o durată de mai mult de 10-15 minute. Dar, din punctul meu de vedere, acest serviciu de transport public trebuie asigurat, nu numai în București; trebuie asigurat în toate municipiile. De asemenea, trebuie asigurat serviciul de transport și intrajudeţean şi interjudeţean, transportul pe cale ferată, dar în niște condiții în care să se respecte normele sanitare, să se respecte recomandările care sunt formulate.

Reporter: V-aţi gândit la varianta reglementării unui şomaj tehnic care să le permită celor care stau acasă, pentru că nu mai există comenzi suficiente, să primească totuşi indemnizaţii şi să nu îşi piardă locurile de muncă şi, dacă statul va acoperi o parte din costuri, cât la sută şi de asemenea câţi angajaţi ar putea beneficia de astfel de măsură şi când ar intra ea în vigoare?

Ludovic Orban: Măsura este în analiză. În momentul în care decidem ce măsuri luăm, le vom anunța public. Măsura este în analiză şi vom lua o decizie cât de curând în această privință.

Reporter: România are deja un deficit bugetar mare şi dată fiind situaţia actuală legată de coronavirus, aţi vorbit cu cei de la Comisia Europeană, până la ce limite ne putem duce cu acest deficit? Şi aş dori să vă mai întreb dacă aţi avut şi alte discuţii aplicate privind un ajutor concret pentru România din partea Comisiei Europene?

Ludovic Orban: Sigur că am avut discuții. Deja există anunțuri de la nivelul Comisiei Europene că se va relaxa strictețea impunerii măsurii de respectare a deficitului bugetar. Asta va fi o măsură care va afecta toate țările europene, pentru că este necesară. Să ne aducem aminte că austeritatea nu a fost foarte bună la ultima criză şi deja sunt anunţuri din partea Comisiei Europene că va exista o relaxare în ceea ce privește deficitul bugetar.

În privința resurselor financiare de care va putea beneficia România de la nivel european, deja există câteva anunțuri legate de posibilitatea utilizării prefinanțărilor pe diferitele programe pe care le are România cu finanțare de la bugetul Uniunii Europene. Aici există o resursă financiară utilizabilă estimată la aproximativ 600 de milioane de euro.

De asemenea, există o anumită flexibilitate manifestată, fără a exista în momentul de față o decizie luată, dar din discuțiile pe care le-am avut la nivel european, există o anumită flexibilitate în ceea ce privește posibilitatea de utilizare a anumitor fonduri europene, de exemplu, pe programul capitalul uman sau finanțări de altă natură, care să poată fi utilizate fie pentru susținerea angajaților, fie pentru susținerea companiilor din domeniile afectate, fie prin categorii de plăți care se fac către angajaţi, fie prin măsuri active care să fie acordate angajatorilor pentru menținerea forței de muncă.

Deocamdată, noi suntem în analiza resurselor pe care le avem la dispoziție de la nivelul bugetului de stat și a diferitelor alte bugete, pentru că până nu se ia o decizie la nivel european privitor la resursele financiare de care vom putea beneficia, este greu să adoptăm niște măsuri fără să avem garanţii ferme că există decizii luate la nivel european, dar am convingerea că va exista o flexibilitate din partea Comisiei Europene și că vor fi luate astfel de măsuri care să ne permită utilizarea de resurse de la nivel european pentru susținerea economiei românești.

De asemenea, sunt convins că vom avea parte de resurse financiare de la nivelul Uniunii Europene și pentru efortul pe care îl ducem pentru lupta împotriva coronavirusului, pentru susținerea diferitelor cheltuieli pe care trebuie să le facem în domeniul sănătății și în alte domenii.

Reporter: Legat de deficit, luaţi cumva în calcul un împrumut de la FMI? Iar în al doilea rând, că aţi vorbit de sistemul de sănătate, Guvernul va majora cumva salariile cadrelor medicale care se ocupă cu tratamentul în prima linie legat de coronavirus?

Ludovic Orban: Nu am avut până în prezent nicio discuție legată de un posibil împrumut de la FMI. Sigur că, în cazul în care va apărea o astfel de posibilitate, o vom analiza. Vreau să dau asigurări că nu există în momentul de față nicio problemă cu finanțarea cheltuielilor publice ale României.

Sigur că noi vom căuta toate mijloacele pentru a obține cât mai multe resurse care să ne permită finanțarea diferitelor măsuri. În privinţa împrumuturilor de la FMI, ştim foarte bine că împrumuturile de la FMI, de regulă, au fost condiționate de niște ajustări în economie, de niște măsuri, să spun, mai mult de natură restrictivă, restrângerea costurilor, ori noi suntem într-o situație în care statul trebuie să intervină pentru sprijinirea companiilor din domeniile cele mai afectate și angajaților acestor companii.

În ceea ce privește majorarea salariilor celor care sunt în prima linie, nu am discutat despre majorarea salariilor, ci de o formă de a ține cont de riscul la care se expun și la efortul foarte mare pe care îl depun, o formă pe care o vom prezenta public când vom lua o decizie. Vă ascult.

Reporter: Care sunt scenariile de lucru în acest moment pentru evoluţia virusului în România, care este cel mai optimist şi cel mai pesimist scenariu şi, de asemenea, vreau să vă mai întreb dacă aveţi informaţii legate de găsirea unui vaccin pe plan mondial şi dacă România are vreo contribuţie în acest sens.

Ludovic Orban: Aş prefera să nu mă hazardez în a face scenarii. Obiectivul nostru este acela de a limita cât mai mult posibil răspândirea virusului. Sigur că avem nevoie de participarea fiecărui cetățean în acest efort, pentru că, pe lângă toate eforturile pe care le depunem pentru a limita intrările în țară, pentru a impune carantina, izolarea la domiciliu, pentru a efectua anchetele epidemiologice cât mai repede posibil, ca să putem să luăm măsuri privitoare la persoanele cu care a intrat în contact o persoană diagnosticată pozitiv, reducerea riscului de răspândire va depinde, în următoarea perioadă, în cea mai mare măsură, de comportamentul responsabil al cetățenilor, de respectarea recomandărilor care sunt formulate pe toate canalele posibile de comunicare, de specialiști, de cei care dețin informațiile cele mai serioase privitoare la răspândirea virusului.

În ceea ce privește posibilitatea apariției unui vaccin, în momentul de față, deși facem o analiză și ne informăm, la nivel internațional, nu avem încă nicio informație credibilă privind descoperirea unui vaccin. Sigur că și noi, aici, în România, încercăm să concentrăm toate eforturile celor care sunt implicați în cercetare, în acest domeniu, pentru a găsi soluții. De asemenea, avem o preocupare în ceea ce privește capacitatea de diagnosticare rapidă, dacă putem găsi soluții de a putea face o diagnosticare rapidă, in time. Procedura de diagnosticare actuală, prin intermediul Real-Time PCR, cum se numesc, este o procedură care durează destul de mult și care limitează, din cauza timpului necesar pentru analiza probelor prelevate, diminuează numărul de analize care pot fi făcute de un specialist și de un aparat. Din cauza aceasta există – și la teleconferința pe care am avut-o cu mai mulți premieri, care a fost convocată de premierul Netanyahu, am discutat acest subiect – și este o preocupare la nivel internațional, pentru că descoperirea unui astfel de sistem de testare rapidă sau chiar de autotestare, care să poată fi folosit şi de cetăţean, ar fi de mare utilitate în limitarea, în restrângerea răspândirii virusului, pentru că este clar că, odată ce este diagnosticată, o persoană știe foarte clar ce are de făcut. Și cu cât este diagnosticată mai repede, cu atât posibilitatea de răspândire a virusului de către persoana respectivă se diminuează.

Reporter: Când sosesc noi echipamente pentru terapie intensivă, în contextul în care sunt probleme privind transportul internaţional şi care este situaţia celor 200 de aparate de ventilaţie blocate în Germania, s-a rezolvat această problemă? Şi încă o întrebare, dacă îmi permiteţi, dacă luaţi în calcul cu Guvernatorul BNR să impuneţi băncilor amânarea plăţii ratelor pentru credite sau dacă aveţi în vedere alte măsuri de sprijin financiar pentru români?

Ludovic Orban: Aici este o întreagă saga cu ce am păţit cu procedurile de achiziție a diferitelor echipamente, materiale, substanțe – de la substanțe biocide până la măști, la alte categorii de produse și de echipamente.

Am avut mari probleme, pe de o parte, din cauza unor măsuri care au fost luate de state cum e Germania. De exemplu, Germania a interzis, a blocat exportul către alte țări.

Sigur că și aici am găsit soluții prin intervenții diplomatice. Deocamdată avem o decizie prin care s-a permis realizarea contractului pe care îl avem cu o firmă germană, mare producător, pentru 500.000 de măşti.

Avem probleme și cu alte țări, sunt un milion de măşti care trebuie să intre în țară, care sunt contractate printr-un partener și care au fost blocate într-o altă țară, în Turcia, de exemplu. Sunt tot felul de situații care apar.

Sigur, avem probleme și cu asigurarea culoarelor de transport la nivel european care să asigure transportul de marfă, dar rezolvăm orice situație care apare. Sigur că avem o problemă cu un contract în care erau prevăzute 200 de ventilatoare și acolo intervenim astfel încât să deblocăm contractul și să putem să realizăm achiziția respectivă.

Aici nu am implicat doar O.N.A.C. în procedura de achiziţie, am apelat la orice partener posibil care are capacitatea de a realiza contracte pentru a putea să obținem aceste materiale, substanțe, echipamente fundamentale în lupta contra coronavirus.

Reporter: Aţi discutat cu furnizorii de servicii de internet şi telefonie despre capacitatea reţelelor care, iată, sunt tot mai intens utilizate? Dacă ne puteţi spune dacă intenţionaţi să înăspriţi pedepsele pentru nerespectarea carantinei, a izolării la domiciliu, declaraţiile false pe propria răspundere şi dacă luaţi în calcul închiderea restaurantelor, cluburilor, barurilor?

Ludovic Orban: În ceea ce privește rețelele de comunicare, am propus o măsură pentru a putea evita răspândirea de fake news-uri, de informații false. Pe analizele pe care le-am făcut în ultimele două săptămâni există o producție și o distribuție de fake news-uri îngrijorătoare și există o măsură propusă astfel încât să se poată, din punct de vedere tehnic, să fie scoase postări care sunt în mod evident fake news-uri.

În ceea ce priveşte înăsprirea pedepselor, discutăm această posibilitate. Ceea ce ne interesează este să întărim mecanismul de verificare a respectării deciziilor de izolare la domiciliu și a respectării condițiilor de carantină, în care să implicăm, pe lângă structurile care există la nivelul Ministerului de Interne, orice instituție care are capacitatea de a verifica respectarea izolării la domiciliu sau a carantinei.

Repet, discutăm de posibilitatea înăspririi pedepselor, dar ne interesează întărirea capacității instituționale de a asigura verificarea și, în cazul încălcării, sancţionarea nerespectării izolării la domiciliu. Nu am răspuns la o întrebare anterioară privitoare la amânarea ratelor.

Suntem în dialog cu mediul financiar-bancar, suntem în dialog cu Banca Națională a României. Banca Națională a României și Asociația Băncilor fac parte din Grupul de lucru și suntem în discuții pentru a genera măsuri din partea sectorului financiar-bancar în sprijinul mediului de afaceri, în sprijinul companiilor, în special din acele domenii care sunt grav afectate de coronavirus – restaurante, baruri și alte categorii de localuri. Sunt în analiză astfel de măsuri. Dacă aţi urmărit, noi am avut o gradualitate în ceea ce privește impunerea de măsuri.

Dacă în primă fază am interzis manifestările de peste o mie de persoane, ulterior am coborât la interzicerea manifestărilor de peste o sută de persoane. În general, am avut o gradualitate în impunerea unor măsuri în funcție de existența riscurilor de contaminare. În momentul în care va fi necesar, putem să luăm și astfel de decizii, dar deocamdată, din câte știu eu, sunt în curs de analiză astfel de decizii.

Reporter: O clarificare în ceea ce priveşte creşterea preţurilor la medicamente: încă din data de 27 februarie ați anunțat că luaţi în calcul o posibilă plafonare a preţurilor, atât la medicamente, cât şi la produsele de echipamente medicale. Suntem la mijlocul lunii martie, 17 zile au trecut. De ce nu aţi luat o asemenea măsură până acum? Aveaţi posibilitatea legală să o faceţi prin hotărâre de guvern, chiar şi ca premier interimar, şi dacă îmi mai permiteţi o singură întrebare: suntem în zona IT-iştilor, dumneavoastră spuneaţi că nu ar trebui să mai oferim sprijin IT-iştilor. Iată că am putea să apelăm la ei şi să ne facă o aplicaţie IT astfel încât simptomele şi oamenii care au simptomatologie legată de coronavirus să transmită ei prin intermediul unei asemenea aplicaţii informaţii autorităţilor, astfel încât să nu fie expuşi medicii. De ce nu apelăm la IT-iştii români?

Ludovic Orban: Când va fi necesar să plafonăm prețurile la produse, la medicamente, la echipamente, o vom face. Din analiza evoluției prețurilor nu a existat o creștere care să indice tendinţa speculativă. E adevărat că în ultimele două-trei zile există o tendință de creștere. Dacă va fi necesar, o vom face.

Privitor la sectorul IT, sigur că noi avem constituită o agenție pentru digitalizare cu care am discutat generalizarea semnăturii electronice și instituirea posibilității de a soluționa orice cerere care poate fi adresată online către instituțiile publice în acest fel, astfel încât să evităm la maximum necesitatea deplasării cetățenilor la instituții pentru diferite proceduri. Sigur că am gândit și o serie de măsuri de amânare a unor proceduri care creează această necesitate de deplasare a cetățenilor. Domnul ministru Cîţu a anunțat faptul că vom prelungi termenul de plată a taxelor și impozitelor locale și implicit bonificațiile care se acordă pentru plata până la termenul respectiv. Există și o serie de alte măsuri și proceduri pe care le vom proroga ca termen, astfel încât să reducem cât mai mult nevoia unui contact direct între cetățeni și instituții.

Reporter: Despre capacitatea spitalicească aş dori să vă întreb prima dată: dacă şi cu câte anume lanţuri hoteliere se discută închirierea sau posibila rechiziționare de spaţii care trebuie transformate în spaţii de carantinare sau spitaliceşti, dacă există un plan de extindere a capacităţii de spitalizare? Iar a doua întrebare: una dintre cererile sectorului privat este scutirea la plată a taxelor, a impozitelor, a sumelor accesorii – dobânzi, penalităţi. Cum anume, pentru cât timp, cu ce măsuri ulterioare, eventual, se va putea realiza acest sprijin şi, respectiv, o altă cerere a mediului privat, scutirea de la plata utilităţilor, cum anume ar fi posibil? Mulţumesc!

Ludovic Orban: În ceea ce priveşte capacitatea spitalelor de a primi și a trata persoane care sunt diagnosticate pozitiv, aici noi am gândit un plan în trei etape de tratare a pacienților în spitale. Sunt mai multe categorii de spitale pe care le pregătim progresiv pentru a putea primi pacienți. Există o capacitate de tratare care a fost stabilită. De asemenea, există măsuri de reducere a numărului de alte tipuri de cazuri care sunt tratate astfel încât să se disponibilizeze gradual numărul de paturi în spitalele în care vor fi tratați pacienții. Pe măsură ce crește necesitatea de tratament, crește numărul de pacienți care trebuie tratați.