Stelian Ion, fost ministru al Justiției, denunță „abuzul fără precedent al CCR” și cere „modificarea legii care îi reglementează funcționarea”

Stelian Ion (USR), fost ministru al Justiției în Guvernul Cîțu, denunță „abuzurile CCR” și cere „modificarea legii care îi reglementează funcționarea”, după ce Curtea a amânat, luni, pentru a treia oară, pronunțarea deciziei pe legea privind pensiile speciale ale magistraților.
Boicot la CCR pe legea pensiilor speciale ale magistraților: Cei 4 judecători susținuți de PSD au chiulit, iar șefa Curții a dat un nou termen abia în 2026
„Prin sabotajul realizat de către cei 4 judecători propuși la CCR de PSD, proiectul de lege referitor la pensiile magistraților este momentan compromis. Proiectul prevedea intrarea în vigoare de la 1 ianuarie 2026, ceea ce evident nu se mai poate întâmpla. În eventualitatea în care cei 4 nu vor mai boicota ședința și pe 16 ianuarie, iar obiecțiile de neconstituționalitate vor fi respinse, aceasta lege va trebui modificată în regim de urgență de către parlament, de preferat printr-o lege care să fie publicată în același Monitor oficial în care va fi publicată și legea în discuție. Doar că și acel proiect de modificare va putea fi constatat la CCR. Oare cum se vede din exterior povestea asta? Părem oameni serioși, cu toate țiglele pe casă?”, a transmis pe Facebook Stelian Ion.
Fostul ministru al Justiției amintește că, la sfârșitul lui martie 2023, majoritatea parlamentară de atubnci, PSD-PNL-UDMR-Minorități, a respins prin vot propunerile USR de reformare a Curții Constituționale.
Judecătorii complotiști de la CCR – Stan, Deliorga, Busuioc și Licu – reclamă că au fost chemați la lucru duminica pentru „luarea unei decizii în ritm accelerat”
Acum, Stelian Ion susține că „abuzul judecătorilor de la CCR este fără precedent”.