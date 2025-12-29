Stelian Ion, fost ministru al Justiției, denunță „abuzul fără precedent al CCR” și cere „modificarea legii care îi reglementează funcționarea”

Stelian Ion (USR), fost ministru al Justiției în Guvernul Cîțu, denunță „abuzurile CCR” și cere „modificarea legii care îi reglementează funcționarea”, după ce Curtea a amânat, luni, pentru a treia oară, pronunțarea deciziei pe legea privind pensiile speciale ale magistraților.

„Prin sabotajul realizat de către cei 4 judecători propuși la CCR de PSD, proiectul de lege referitor la pensiile magistraților este momentan compromis. Proiectul prevedea intrarea în vigoare de la 1 ianuarie 2026, ceea ce evident nu se mai poate întâmpla. În eventualitatea în care cei 4 nu vor mai boicota ședința și pe 16 ianuarie, iar obiecțiile de neconstituționalitate vor fi respinse, aceasta lege va trebui modificată în regim de urgență de către parlament, de preferat printr-o lege care să fie publicată în același Monitor oficial în care va fi publicată și legea în discuție. Doar că și acel proiect de modificare va putea fi constatat la CCR. Oare cum se vede din exterior povestea asta? Părem oameni serioși, cu toate țiglele pe casă?”, a transmis pe Facebook Stelian Ion.

Fostul ministru al Justiției amintește că, la sfârșitul lui martie 2023, majoritatea parlamentară de atubnci, PSD-PNL-UDMR-Minorități, a respins prin vot propunerile USR de reformare a Curții Constituționale.

Acum, Stelian Ion susține că „abuzul judecătorilor de la CCR este fără precedent”.

„Am spus de-a lungul timpului că, fără o Curte Constituțională corectă, echilibrată, nicio reformă nu va putea fi făcută în România. Toate se vor lovi de CCR.

Văzând derapajele repetate ale acestei instituții, am propus în anii trecuți o reformă a Curții Constituționale. Din păcate, majoritatea parlamentară nu a luat în serios ideea modificării legii privind organizarea și funcționarea CCR. După acest episod, cred că vedem cu toții încă un elefant în încăpere: abuzurile CCR și necesitatea modificării legii care îi reglementează funcționarea. Până nu vom face acest pas, ne vom lovi permanent de voința câtorva inși promovați acolo pe criterii de obediență, nu de onestitate și pregătire profesională.