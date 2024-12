Tanczos Barna: „Nu sunt blocate negocierile, în niciun caz. E de preferat un guvern cu toate cele 4 partide pro-europene”

Negocierile pentru stabilirea structurii noului Guvern continuă, se lucrează la finalizarea programului de guvernare, a afirmat, marţi, senatorul UDMR Tanczos Barna, care a pledat pentru un Executiv format din reprezentanţi ai PSD, PNL, USR şi UDMR, cu susţinere „puternică” în Parlament.

„Nu sunt blocate negocierile, în niciun caz. Echipele noastre lucrează la finalizarea programului de guvernare. Echipele au fost împărţite pe teme. Acum se centralizează programele venite de la fiecare sector în parte. Într-adevăr, au fost deja două situaţii, în care liderii USR nu au venit la discuţii. De preferat, rămâne varianta în patru, cu o susţinere parlamentară solidă pentru a asigura un Guvern cu susţinere parlamentară puternică. Vine o perioadă foarte grea, vine perioada în care trebuie să aprobăm bugetul, vine perioada organizării alegerilor. România are nevoie de stabilitate şi varianta ideală de lucru este cu cele patru formaţiuni politice. Se poate matematic şi fără USR, dacă USR nu doreşte să participe la această construcţie. În grupurile de lucru, am lucrat foarte bine cu USR – Mediu, Agricultură, Energie. S-a lucrat concret pe teme concrete venite şi din partea USR, foarte bune, şi sunt integrate în programul de guvernare şi nu cred că are nu are rost să le eliminăm pentru că sunt propuneri raţionale, bune”, a declarat Tanczos Barna, la Parlament.

„Sper ca USR să aibă înţelepciunea să vină, să facă paste din această formulă, astfel încât din Parlament să avem o susţinere solidă pentru Guvern”, a adăugat el.

Tanczos Barna a menţionat că este prematur să se discute ce portofolii ar reveni fiecărui partid. „E prematur să discutăm. Nu am discutat nici formula definitivă a Guvernului”, a explicat parlamentarul UDMR.