Traseistul penal PSD-PNL Mihai Chirica se dă speriat: „Mă simt într-un grav pericol”

Primarul Iașiului rămâne în funcție, deși are două dosare penale: unul trimis în judecată de procurorii DNA, iar al doilea aflat în instrumentare la DIICOT

Traseistul politic PSD-PNL Mihai Chirica, trimis în judecată de DNA pentru fapte de corupție și pus sub acuzare și de DIICOT pentru infracțiuni comise ca primar al Iașiului, susține că se află „într-un grav pericol”.

Într-un mesaj video publicat, joi, pe Facebook, edilus promite că va ieși cu demisia public, dacă a greșit, dar până atunci rămâne primar mulți ani, până la o sentință definitivă.

Chirica s-a autosuspendat din funcțiile politice de prim-vicepreședinte al PNL și de președinte al organizației PNL a municipiului Iași, pe care le-a preluat în 2020, când a „migrat” de la PSD la liberali.

La fel a procedat președintele filialei județene a PNL Iași, Costel Alexe, președinte al Consiliului Județean (CJ) Iași, care este cercetat sub control judiciar de procurorii DNA, timp de 60 de zile, pentru luare de mită și instigare la delapidare pe vremea când era ministru al Mediului în Guvernul Orban.

Cei doi s-au autosuspendat de formă din funcțiile deținute în conducerea PNL, deși Statutul PNL le permite autosuspendarea doar din calitatea de membru al partidului sau dacă ocupă o funcție publică incompatibilă cu funcții de conducere în partid.

Ambii rămân membri PNL, iar liderul partidului, Ludovic Orban, nu îi dă afară din partid, deoarece Chirica și-ar pierde calitatea de primar, iar Alexe pe cea de președinte al CJ, și ar trebui organizate alegeri – pe care liberalii riscă să le piardă și, odată cu ele, controlul asupra județului și mai ales a municipiului Iași.

Iată mesajul lui Mihai Chirica:

„Ceea ce se întâmplă în ultima perioadă depășește, pentru mine, nivelul de așteptare pe care îl am de la un stat ce se dorește cu adevărat integrat în Uniunea Europeană.

Am suportat multe, și apostrofări, și chiar și nedreptăți, și lucruri care mi-au fost aduse la adresa mea și care nu au avut niciun fundament, dar și lucruri pe care le-am făcut mai puțin bine, greșite, dar m-am corijat.

În 6 ani n-am semnat niciun document care să nu fie acoperit de legalitate sau de conținut tehnic asumat de oameni din administrația publică în acel domeniu.

În 6 ani n-am cerut nimănui să creeze, să semneze și emită un document legat de orice. În 6 ani nu am luat nimănui niciun drept. Le-am cerut un singur lucru: respect pentru cel care te plătește, ieșenii.

Speța în care mă aflu astăzi vorbește despre încadrare într-un act de crimă organizată. E mai mult decât pot înțelege eu. E ca și cum s-ar face trafic de arme, de stupefiante, de prostituție. Nu merită ieșenii și nu merită primarul Iașiului, impersonal, să se întâmple acest lucru.

Mă simt în pericol, într-un grav pericol și sper ca justiția să nu se facă în cabinetele de partid. Sper să nu ne întoarcem în timp. Sper ca celelalte instituții ale statului să asculte, să încerce și chiar să facă să se afle adevărul. Nu pot suporta acest lucru. Iașiul are o agendă externă, Iașiul are un proiect pentru Basarabia, Iașiul are un primar care și-a respectat jurământul zi de zi.

Iașiul și-a ales un om care să sufere alături de el, dar nu așa. Mă simt în pericol, într-un mare pericol. Nu cer sprijin politic, nici măcar de la PNL, cu toate că am avertizat de la începutul acestui an că presiunea la Iași crește.

Nu țin sub nicio formă să fac justiție televizată, dar pare puțin anapoda. Pe 24 ianuarie, ca niciodată, sunt stropit în Piața Unirii fără să mi se ia apărarea, pe 27 sunt trimis în judecată pe un dosar clasat de DNA, pentru care nu am depus ulterior la judecătorie niciodată nicio mărturie pentru că nu s-a admis, iar până la sfârșitul lunii aprilie sunt încadrat în formă de crimă organizată, chiar și pentru omisiunea unei sesizări.

Pentru mine nu contează, contează pentru imaginea acestui oraș. De aceea, spun public: mă simt în pericol și rog să se facă justiție. Dacă am greșit, vreau să plătesc public și vreau să mi se spună unde am greșit și atunci voi ieși public cu demisia în mână”.