Trei consuli numiți în 2024, rechemați. Oana Țoiu (MAE): „Nu vom mai trimite la post, fără consulat funcțional”

Trei consuli generali numiți în iulie 2024 și care încasau leafa fără să existe consulat funcțional au fost rechemați, în baza unor hotărâri adoptate de Guvernul interimar Bolojan, în ședința de joi.

Astfel, au fost rechemați Florin Vodiță, șef al Consulatului General al României la Frankfurt pe Main (Germania), Remus-Constantin Mărășescu, șef al Consulatului General al României la Nantes (Franța), și Florin Tudorie, șef al Consulatului General al României la Sao Paolo (Brazilia).

Oana Țoiu, ministru interimar de Externe, a transmis că „nu vom mai trimite la post consuli generali fără un consulat funcțional”.

„În procesul de evaluare a identificării și amenajării sediilor consulatelor din São Paulo, Nantes și Frankfurt pe Main, oficiile consulare nu au fost operaționalizate în 2024, în 2025 și nici în noile termene agreate după prelungiri succesive. Astăzi, ghișeele ar fi trebuit să fie deschise și un număr de servicii pentru cetățeni deja prestate.

Practica numirii acestora înainte de a exista un plan concret pentru deschiderea consulatelor nu a funcționat și o vom înceta. (…) Vom continua procesul de deschidere a consulatelor și vom trimite consuli generali noi la post doar după identificarea spațiilor necesare pentru consulate și stabilirea unor planuri cu termene concrete pentru deschiderea lor, asumate transparent și public de la data numirii”, a precizat Țoiu.

Hotărârile de rechemare a consulilor amintiți au fost publicate în Monitorul Oficil.